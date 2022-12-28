張鵬說：什麼人都不是。肖景秀以前是街道福利 廠的工人，腦子有點慢。我就怕她被人拐賣，讓人害了。

小劉笑了，你還真是個大好人。難怪呢！

張鵬問：難怪什麼？

小劉說：沒什麼。

張鵬說：有話您直說。

小劉又笑了，您是心靈美，正好配得上您對象的外表美。

張鵬說：我對象的心靈也很美。

小劉摸摸後腦勺，我覺得我心靈也挺美的，這好事怎麼沒讓我遇上呢？欸，你們是在哪認識的？

張鵬笑笑，說以前是同學。小劉感嘆道：那真是近水樓台先得月。可惜啊，我們警校裡的女生都驃悍得很，比男生還厲害。

張鵬想起那一年，他考上大學，在省城的圖書館 裡翻到了多年前的舊報紙，在社會新聞的版面看到尋找王彩珍的尋人啟事。這讓他不可避免地想起了張慧穎，接下來的幾年裡，他一直留意打聽張慧穎的動向。

張鵬大學畢業的那個暑假，張慧穎從夜校下課獨自回單位宿舍，走到一片沒有路燈的小路，突然出來一個醉醺醺的混混，拉扯住張慧穎的衣服就不鬆手。張慧穎嚇得大叫，一直默默跟在她身後的張鵬如神兵天降，救下了她。以後的事，就水到渠成了。

在張慧穎看來，那次的英雄救美只是天時地利，是巧妙的天意。可她不知道的是，在很久之前，在一些她看不到的地方，命運的齒輪就已經開始默默地轉動。

4

肖景秀的下落在幾個月之後，才有了點眉目。夜市攤上有兩個外鄉人打架，一個人把碎了的啤酒瓶，戳進了另一個人的後腦勺裡，那人當場就不行了。傷人的那個酒醒以後，在派出所裡追悔莫及、痛哭流涕。他說自己要戴罪立功、要檢舉揭發，他說自己知道有人拐賣誘姦婦女。說是自己村裡的一個老光棍，幾個月前，領回來一個圓臉的年輕女人。（五）