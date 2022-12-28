我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

雪落下（五）

桑文鶴

張鵬說：什麼人都不是。肖景秀以前是街道福利廠的工人，腦子有點慢。我就怕她被人拐賣，讓人害了。

小劉笑了，你還真是個大好人。難怪呢！

張鵬問：難怪什麼？

小劉說：沒什麼。

張鵬說：有話您直說。

小劉又笑了，您是心靈美，正好配得上您對象的外表美。

張鵬說：我對象的心靈也很美。

小劉摸摸後腦勺，我覺得我心靈也挺美的，這好事怎麼沒讓我遇上呢？欸，你們是在哪認識的？

張鵬笑笑，說以前是同學。小劉感嘆道：那真是近水樓台先得月。可惜啊，我們警校裡的女生都驃悍得很，比男生還厲害。

張鵬想起那一年，他考上大學，在省城的圖書館裡翻到了多年前的舊報紙，在社會新聞的版面看到尋找王彩珍的尋人啟事。這讓他不可避免地想起了張慧穎，接下來的幾年裡，他一直留意打聽張慧穎的動向。

張鵬大學畢業的那個暑假，張慧穎從夜校下課獨自回單位宿舍，走到一片沒有路燈的小路，突然出來一個醉醺醺的混混，拉扯住張慧穎的衣服就不鬆手。張慧穎嚇得大叫，一直默默跟在她身後的張鵬如神兵天降，救下了她。以後的事，就水到渠成了。

在張慧穎看來，那次的英雄救美只是天時地利，是巧妙的天意。可她不知道的是，在很久之前，在一些她看不到的地方，命運的齒輪就已經開始默默地轉動。

4

肖景秀的下落在幾個月之後，才有了點眉目。夜市攤上有兩個外鄉人打架，一個人把碎了的啤酒瓶，戳進了另一個人的後腦勺裡，那人當場就不行了。傷人的那個酒醒以後，在派出所裡追悔莫及、痛哭流涕。他說自己要戴罪立功、要檢舉揭發，他說自己知道有人拐賣誘姦婦女。說是自己村裡的一個老光棍，幾個月前，領回來一個圓臉的年輕女人。（五）

圖書館 福利

上一則

巨星轉身變作家 林青霞行走文壇 豁達瀟灑的第二人生

下一則

且歌且行終不悔

延伸閱讀

暗潮湧動（一○）

暗潮湧動（一○）
好萊塢最暖男 基努李維舞台上「下跪磕頭14秒」謝粉絲

好萊塢最暖男 基努李維舞台上「下跪磕頭14秒」謝粉絲
外鄉飯食

外鄉飯食
華埠資源展會 逾30公共安全相關機構設攤

華埠資源展會 逾30公共安全相關機構設攤

熱門新聞

黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（上）

2022-12-26 02:02

都是你害的

2022-12-25 02:01
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02
林青霞高中畢業即出道。(本報資料照片)

巨星轉身變作家 林青霞行走文壇 豁達瀟灑的第二人生

2022-12-27 06:00
1940年電影《魂斷藍橋》的海報。（取自維基共享資源）

春蠶（上）

2022-12-20 02:02
威斯康辛州密爾瓦基市立圖書館藉由製作逗趣短片上傳至抖音和Instagram，吸引超過1000萬次點閱，翻轉一般人對圖書館的刻板印象，也靠著網路流量開闢新財源，解除長年財務困境。(美聯社)

老奶奶吐舌看漫畫 密爾瓦基圖書館12秒短片暴紅

2022-12-26 21:23

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了