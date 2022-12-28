薛慧瑩／圖

老賈頭低到了褲襠裡，面紅耳赤，「嘿嘿」笑著，小聲解嘲說：

「老婆罵人哪兒叫罵，這叫愛。」

沒錢又有個潑婦老婆，老賈活得實在窩囊，這是我們在背後對他的一致評價。家庭的完美模式是夫賢妻惠，哪兒能是丈夫或妻子一個人的霸王天下。河東獅吼模式下的恩愛夫妻，那只是在電視裡才有的。老趙很痛心地對我們總結說，現在的女人之所以這麼不像話，主要是電視劇把她們徹底帶壞了，讓女人誤以為愛情就是無原則地退讓和容忍，讓女人誤以為男人是有原罪的動物，怎麼折騰都是拯救。「家不是講理的地方」，這話沒錯，可本著男女平等的原則，男人是不是也有不講理的權力呢？

男老師們紛紛點頭，深感不著調的老趙不鳴則已，一鳴驚人，總算說了一句著調的至理名言。

在老婆無休止的打鬧嘮叨中，老賈的年華一點點逝去。四十歲的時候，老賈已經展現出了平庸男人所有的標配：歇斯底里的老婆、話裡話外透露出鄙視的同事和灰暗的前途。老賈的雄心壯志被磨得一乾二淨，偶爾翻看到同輩的成就，也能心無波瀾地笑罵一聲，在老婆的嘮叨聲中安穩入睡。

四十歲的老賈還是個講師，早些年老賈剛回國時，科研處賈處長和老賈沾親帶故，雖然不同宗，但兩人很聊得來。賈處長主動勸他申報職稱，自己試著用國外引進人才的名義，幫他特批一個教授名額。

老賈漫不經心地捋捋頭髮說：「我最近正在搞個創作，分不出時間來申報，先讓那些年輕人報吧！我不在乎這個虛名！」

等到老賈回過味來，博士已經不再稀奇了，賈處長也退休 了。老賈再想報職稱，難度已經大了許多。第一年申報職稱時，老賈成果最多，院長私下勸說，要他先讓著老同志 ，「畢竟老同志為學院做出了更多的貢獻嘛！」老賈暗想，誰不會老，等兩年又如何。沒想到熬了幾年，好不容易把前面排隊的老人都熬走了，院長又說：「現在國家號召的是年輕化，畢竟年輕人是學院的未來，也是祖國的未來嘛！」

老賈這個時候才明白，不是成果的問題、不是年齡的問題，而是院長根本不想讓他這個非親非故的人上職稱的問題。老賈恨得牙根癢癢，恨不得按住院長暴打一頓。

老婆讓老賈給院長送禮，老賈梗著脖子說：「他卡我職稱，我還給他送東西，我賈某人沒那麼賤！我就不信，他能一直把我卡下去！」

沒想到院長果然把他一直卡了下去，這一卡就是十五年。平心而論，其實院長也不想和老賈結怨。院長喝多了酒時，也曾經抱怨過，認為每年一個名額，是讓知識分子們狗咬狗的整人伎倆。全院的年輕老師有七十多人，按照一年一個，注定有四十人到退休時也只是個講師。一到評職稱季，就有無數的領導過來打招呼。這些老師平時看著不顯山、不露水，都他媽的仗著背後有人，把自己當狗使喚呢！院長氣呼呼地權衡來去，有的人有權、有的人有勢、有的人是刺頭，這些人都得罪不得，只好把無權無勢又老實的老賈權衡下去了。

在第十五次評副高的時候，老賈已經從一個意氣風發的小夥子，變成了不折不扣的中年油膩大叔。兩鬢斑白的老賈終於體會到了「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還」的意境。他攬鏡自顧，看到鏡中人頭髮花白、眼神呆滯，想起博士畢業時的意氣風發，心中感慨萬千：那時還以為人生有無數的高峰等待攀登，雖知道免不了「起起落落」四字，但萬萬沒想到已然是處在了最高峰，一路下滑至今，人生不堪竟至於斯！

窗外秋風蕭瑟、落葉繽紛，想到這十五年的境遇，老賈雙手不住顫抖，心想自己已經是年逾不惑，最多這輩子不評這個職稱，還有什麼大不了的！（二）