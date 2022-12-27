擔心什麼？七年之癢都過了。雪雁說，還是你們大陸的女孩，北京 人，整天盯著秦唐說，你長得真像三浦友和。秦唐就說，我女朋友才像山口百惠呢。那女孩子還是盯得緊，實驗室最後跟班。秦唐知道的，雪雁說，玩歸玩，別把心給別人就行了。

雪雁說：秦唐要是看到摩尼整天跟在我身邊保鏢一樣，肯定也會想東想西。

汪彤道：摩尼好像就愛跟班，不是跟你，就是跟尼娜。

可是尼娜看不上摩尼，雪雁說，嫌他沒錢，又找不到工作。尼娜也可憐，大陸的女孩都太強了。雪雁接著道，你看她整天工作，還跟咱們混學生宿舍。

汪彤也覺得尼娜奇怪，中國人卻整天弄個洋名叫來叫去，還整天嘟著張臉，總像是在跟誰生氣。

雪雁道：她也好可憐，天天晚上睡不著覺，燈要開著才能睡覺。她屋子晚上都是長明燈一夜的，我們電費這麼高，都是她的貢獻。我們兩個互相覺得彼此奇怪，雪雁笑道，尼娜也覺得我奇怪呀！天天洗澡就算了，還天天洗頭。不洗頭難受啊，雪雁嘻嘻著，習慣了。摩尼就說一個費水、一個費電，你倆扯平了。雪雁笑，就摩尼這麼一個節省的。

摩尼也不是不找工作，雪雁接著說，你看他整天在忙，就是不知道忙些什麼。《紅樓夢》裡有句話，叫著「小姐的身子丫鬟的命」，把「小姐」兩字換成「公子」，安摩尼身上正合適，還是落難的公子。摩尼家以前是伊朗 貴族，宮廷政變給流放了。你沒看他做飯很講究的，再怎麼樣，那些香料、米跟油的程序啊，一點不馬虎的。再看他家人的照片，真是漂亮，他爸爸、媽媽，還有姊姊，就像電影 裡的一樣。不像他，整天邋裡邋遢，老像沒睡醒，眼皮都睜不開。（一六）