白露站在街邊，紅燈已經變成綠燈。行人都已經走向馬路對面，只有白露還定定地站在原地發呆。

「小姐，您的車鑰匙。」星巴克 的男侍者跑了過來。「詹姆斯先生還在等您。詹姆斯先生今天包了全場兩個小時。」侍者說完這句話，用期待的眼神看著白露。

白露一下子明白了，為什麼平日裡熙熙攘攘的星巴克，今天竟然只有他一個人。三十年的光陰逝去，周立這是來跟我道歉來了？我回去還是不回去？白露的眼前浮現出三十年前在十堰 火車站，苦苦等待周立的那個場景。

那天是多麼淒涼啊！哀，莫大於心死。她那顆摯愛的心從離開車站的那天早晨，就已經死去了。

白露的眼睛濕潤了。這麼多年，他從來沒有聯繫過自己，如果他想找，是一定可以找到的。故鄉的村人們，誰不知道村裡只有這兩個昔日的冤家，都在那個半年冬天的城市呢？

三十年河東，三十年河西。如今鬢角已經長出白髮，他卻來找自己了。為什麼？難道時光還可以倒流？還能回到過去嗎？

心中那個年輕的白露不想回去。她想和過去的自己說再見。

眼前鬢髮已白的白露在猶豫著是否回去。之所以猶豫，是因為白露的心中始終藏著那個疑問：到底是因為什麼，一直說深愛著自己的周立頭也不回地離去。

「我先回店去。您慢慢考慮一下吧。」年輕的侍者顯然只是和白露兒子一般年齡的留學生 ，他又怎麼能理解跟自己母親年齡相似的白露的心思呢？

紅燈又一次變為綠燈，熙熙攘攘的行人從馬路兩側穿行過來過去。白露還站在那裡，她覺得背後有一雙眼睛在看著自己。白露沒敢回頭，她捋了捋墜下來的一縷髮絲，向馬路對面走去。（一三）