那會張鵬爸剛胃癌病逝不久，家裡還是冰冷肅穆的氣氛，張慧穎的到來讓屋子裡頓時熱絡了不少。老太太拉著張慧穎坐下，上下打量、噓寒問暖，半個月後，就把一件親手織的毛衣，託張鵬轉交給了張慧穎。這讓張慧穎感動不少。自從王彩珍失蹤後，她就再也沒有穿過別人親手織的毛衣。

冬至的時候，張慧穎穿著那件毛衣，去張鵬家一起包餃子 。張鵬媽把裝著餃子的碗，放在張鵬爸的遺像前，口氣溫柔地說：老頭，你也吃點餃子，別凍掉了耳朵。

送張慧穎回家的路上，下了雪，張鵬在張慧穎頭頂撐了把傘。張慧穎說：你的性格這麼好，你的童年一定很幸福，你爸媽感情一定很好吧。

張鵬笑了，他說：我小的時候他們也經常吵架。我媽在醫院上夜班，累得要死要活，回到家裡也是冰鍋冷灶，家裡一團亂，髒衣服、髒碗堆得像山一樣，我媽就發火罵我爸，兩個人就吵架。我上初中的時候，他們倆還鬧過離婚呢。

張慧穎吃驚地說：真的嗎，那是怎麼和好的？

張鵬說：兩個人互相反省，看來看去還是對方最適合自己，所以就還是相濡以沫了。

張慧穎說：我挺喜歡你媽媽的，她溫柔愛笑。我希望自己到了她那個年紀，也能那麼慈祥。

張鵬說：你不會和她一樣的，她現在是一個人，我不會讓你自己一個人的。

張慧穎的心裡微微一震，她轉過身去，握著張鵬撐傘的手，踮起腳尖，吻了他。那是張鵬的初吻。

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派出所的小劉說，雖然不能立案，但他自己可以託人幫著找找。他給自己幾個警校的師兄、師姊都打了電話，說明了情況。張鵬和他一起去火車站裡打聽情況。

小劉問張鵬：這肖景秀是你什麼人？（四）