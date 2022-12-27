我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

雪落下（四）

桑文鶴

那會張鵬爸剛胃癌病逝不久，家裡還是冰冷肅穆的氣氛，張慧穎的到來讓屋子裡頓時熱絡了不少。老太太拉著張慧穎坐下，上下打量、噓寒問暖，半個月後，就把一件親手織的毛衣，託張鵬轉交給了張慧穎。這讓張慧穎感動不少。自從王彩珍失蹤後，她就再也沒有穿過別人親手織的毛衣。

冬至的時候，張慧穎穿著那件毛衣，去張鵬家一起包餃子。張鵬媽把裝著餃子的碗，放在張鵬爸的遺像前，口氣溫柔地說：老頭，你也吃點餃子，別凍掉了耳朵。

送張慧穎回家的路上，下了雪，張鵬在張慧穎頭頂撐了把傘。張慧穎說：你的性格這麼好，你的童年一定很幸福，你爸媽感情一定很好吧。

張鵬笑了，他說：我小的時候他們也經常吵架。我媽在醫院上夜班，累得要死要活，回到家裡也是冰鍋冷灶，家裡一團亂，髒衣服、髒碗堆得像山一樣，我媽就發火罵我爸，兩個人就吵架。我上初中的時候，他們倆還鬧過離婚呢。

張慧穎吃驚地說：真的嗎，那是怎麼和好的？

張鵬說：兩個人互相反省，看來看去還是對方最適合自己，所以就還是相濡以沫了。

張慧穎說：我挺喜歡你媽媽的，她溫柔愛笑。我希望自己到了她那個年紀，也能那麼慈祥。

張鵬說：你不會和她一樣的，她現在是一個人，我不會讓你自己一個人的。

張慧穎的心裡微微一震，她轉過身去，握著張鵬撐傘的手，踮起腳尖，吻了他。那是張鵬的初吻。

派出所的小劉說，雖然不能立案，但他自己可以託人幫著找找。他給自己幾個警校的師兄、師姊都打了電話，說明了情況。張鵬和他一起去火車站裡打聽情況。

小劉問張鵬：這肖景秀是你什麼人？（四）

餃子

上一則

老奶奶吐舌看漫畫 密爾瓦基圖書館12秒短片暴紅

下一則

假如我是一顆星星

延伸閱讀

吹薩克斯風的男人（三）

吹薩克斯風的男人（三）
福建僑團悼念江澤民 數十人到場追思

福建僑團悼念江澤民 數十人到場追思
新華社發布江澤民遺像 繫紅領帶

新華社發布江澤民遺像 繫紅領帶
聖蓋博市市情咨文 將推出更多住商混合建案

聖蓋博市市情咨文 將推出更多住商混合建案

熱門新聞

黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（上）

2022-12-26 02:02

都是你害的

2022-12-25 02:01
1940年電影《魂斷藍橋》的海報。（取自維基共享資源）

春蠶（上）

2022-12-20 02:02

我要為你活下去

2022-12-20 02:00

婆婆媽媽

2022-12-22 02:00

自己的房間

2022-12-21 02:01

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客