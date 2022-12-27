薛慧瑩／圖

青年時，賈弘道自稱是知識分子。

中年後，賈弘道更喜歡別人說他是一個黑社會。

年少時賈弘道一直以知識分子為傲，自詡是「溫潤如玉、建安風骨」。這兩句評語和他的外貌很不相稱。賈弘道生得面圓耳大、鼻直口方，渾身黝黑有如鐵塔一般，兩隻銅鈴大小的眼睛被厚厚的肉褶子包圍著，笑起來也帶著一股子凶悍之氣。雖然看著像屠夫，但老賈性格其實很溫順憨厚，從不肯主動得罪人。他在世界知名大學讀完了版畫專業的博士，發現中國人很難在歐美藝術界立足，就立志回國一展拳腳。

回國任教後，老賈悲哀地發現，自己在美國是外來戶，回國後還是個外來戶，根本比不上那些留校的土著老師發展得好。但凡學院有點什麼好事，都被老教授們那些留校的徒子徒孫們、徒子徒孫的徒子徒孫們分了去。老賈混到四十歲還是個講師，每當看到曾經的師弟、師妹們在國外辦展拿獎，老賈就會一陣精神恍惚。

我們問老賈後不後悔回國，老賈嘆著氣說：

「這世上的事情風雲變幻，沒人能看得清未來。就算是重來一遍，讓我留在了美國，大概現在也是不如意。人啊，一定要學會認命！」

說這話時，老賈已經留起絡腮鬍子，長年叼袋水煙，手裡把玩著銅胎琺瑯鼻煙壺，看不出絲毫留學的洋派氣息，倒像是個落草為寇的亡命之徒。每當有客人來，老賈就瞪著一雙牛眼，把來人直驚出一身冷汗，誤以為他要打家劫舍。老賈伸出蒲扇般的大巴掌，從褡褳中拿出一包茶來，溫柔地說：

「武夷山五十里內的老欉茶，想不想嘗嘗？」

老賈烹茶確實不錯，茶氣四溢，喝後滿口留香。大家都知道老賈這人實在，待客的都是壓箱底的好茶。老賈每天都待在學校，他說只有和孩子們待在一起，才能感受到人性中原有的純真。大學老師不坐班，大家恨不得上完課就消失，像老賈這樣迷戀校園的人寥寥無幾。

老賈不願意回去的真實原因，是家裡有隻母老虎。老賈老婆是個厲害角色，當初回國，老婆就很不贊成。如今諸事不如意，老婆立馬把所有的責任都怪在老賈頭上。哪怕是走路摔跤、醬油撒了之類雞毛蒜皮的小事，老婆也都能和回國聯繫在一起。前些天閨女上重點小學的事情沒辦成，老婆頓時河東獅吼，怒罵老賈要是當初聽她的留在美國，現在根本不用操心什麼學區 房。

老賈自覺對不起孩子，唯唯諾諾不敢發一言，只想拚命掙錢補償妻女。可老賈學的是版畫，這個畫種論知名度比不上油畫、論普及度比不上國畫、論知識產權比不上其他所有畫種。就算老賈拉下臉面搞廣告、幹裝修，折騰了一圈下來，也只能混到個美工的角色，多不了幾個錢，反而被老婆埋怨早出晚歸，連孩子都知道了個新名詞「喪偶式育兒」。

沒有錢，老賈自詡的「魏晉風骨」就是個笑話。「風骨」這個詞，只能由喜歡附庸風雅的富人來說，窮人說出來時，就瀰漫著一股充滿了嫉妒的酸腐臭味。

老賈老婆喜歡看雞湯式的成功人士傳記，越看越覺得老賈是個廢物點心。一次單位聚餐，當著大家的面指桑罵槐：

「男人趁早辭職考公務員、做買賣是正經。當官占住了『權』、做買賣占住了『錢』，當老師占住了什麼，難不成占住了個『閒』？男人清閒，是想讓老婆、孩子跟著你們喝西北風？」

大家面面相覷，酒桌上一時冷了下來。老賈老婆年輕時據說也是個美人，如今被柴米油鹽折騰成了黃臉婆，一肚子怨氣無處發洩，不給任何人面子。老婆自顧自喝了幾杯酒，開始當眾數落老賈，把很多陳年爛穀子的隱私 事都喊叫出來。大家聽得面紅耳赤，很希望老賈拿出花和尚魯提轄的派頭，當眾狠狠教訓這個婆娘。（一）