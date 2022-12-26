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又是秋天（一五）

凌珊

不行，他說，好像不行。睡覺好不好？少凡問，說著把她扶到床上。

汪彤要他也上來一起睡，少凡說：太窄了，兩個人誰也休息不好，還是你睡床，我睡地上。

她躺在床上，他在床下旁邊，黑夜裡靜靜地拉了一下她的手。不一會兒，就聽到他打鼾的聲音了。汪彤想起剛才他講的故事，就是那個叫毛毛的同學，有一次大家一起搭火車回家，他在車上睡著了，鼾聲大作。等他起來毛毛就說：這回知道了，可不能嫁給你，打呼嚕震天響，誰還睡得著？他現在倒是沒有打呼嚕打得驚天動地。

剛才的情形，她想可能是由於他過於激動，也許還有點兒緊張，所以她倒並不太在意。可是她卻給他撩撥起來了，睡意全無，身體的哪個部位像著火。她試著去撫慰，一下又一下，彷彿按鈕爆發、蒸騰，然後火焰終於被按捺下來。火焰化作一道柔軟的月光，從窗櫺上透過來，在牆壁上投下一瞥清涼的影子。她像荷葉一般睡著了。

5

中秋晚賞完月，摩尼開車，帶著雪雁、尼娜三個人回到宿舍。雪雁上樓第一件事，先給秦唐打電話。電話響了一遍又一遍，雪雁看一眼牆上的玫瑰旁邊的掛鐘，九點鐘不到，算了，先去洗澡。秦唐跟她的時間相差一小時，說不上還在實驗室。

玫瑰是她生日那天秦唐送的。尼娜說，台灣男生還是浪漫，過生日懂得送花，還是一束玫瑰花。

雪雁嘴上說：哎呀，都老夫老妻了，送不送無所謂了，心裡卻是美滋滋的。十八歲就跟他戀愛，一戀八年。

有一次汪彤問起，說：雪雁你這long distance戀愛，會不會擔心啊？（一五）

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