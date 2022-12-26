直到白露參加了2015年杜拜國際汽車配件博覽會之後，在杜拜國際機場等飛機的時候，再次收到詹姆斯的郵件。這離上次詹姆斯主動發郵件過來，已經有三個多月的時間。

「我已經見過您。如果白小姐您不嫌棄，我兩周以後飛A城，我們選擇一個地方見面談。地點您來選。」詹姆斯的郵件不長，但是卻震撼到白露。

他見過我？他在哪裡見過我？難道是在此次博覽會上？白露不知道到底是在哪裡見過詹姆斯。詹姆斯又是如何認出自己的呢？難道是領英？她想起了自己那張笑容滿面、在艾菲爾鐵塔下的照片。

白露把見面地點定在聖凱瑟琳大街上的星巴克 ，那個星巴克是市中心離地鐵站 最近的分店。在那家咖啡 店，可以看到夏季這個號稱北美小巴黎城市裡最繁華的步行街道。難得堡壘客戶詹姆斯主動來一次A城面見自己，白露替客戶考慮得很周全。

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當背對自己的那個人站起來，又轉過身朝自己走來的時候，白露臉上的笑容僵住了，她手裡握著的賓士車鑰匙「啪」地摔到地上。

白露的笑容凝固成一塊冰。

「你……你……」好半天，白露才說出斷斷續續的兩個「你」。說完這句話，白露扭頭朝星巴克門外跑去。一口氣跑到十字路口紅綠燈處，白露大口地喘著粗氣。

三十年未見過面，三十年其實也從未忘記過，那個疑問始終掛在白露的心底。究竟是什麼原因，讓周立就那樣決絕地離開自己？如今周立又怎麼斷定如今的白露就是過去的白露？（一二）