國王街上的公主（全文完）

淑貞終於不用掩飾，把笑放出來。這笑像懷裡藏的一隻貓，憋得久了，一下衝出來，滾了一地。淑貞邊笑，邊想現在只盼著天黑，然後天亮。

大家都睡了，淑貞慢慢拖出一個小箱子，裡面一件旗袍、一雙高跟鞋。淑貞取出看，比了比，都還合身，忘了上次穿是什麼時候。日子過得說慢也慢，等天亮簡直度日如年；日子說快也快，一件衣服、一雙鞋，這輩子也只來得及穿一次。

淑貞忍不住穿上旗袍，踩了高跟鞋，鬧出些動靜，忙蜷在床上不動，怕驚動了父母、紅姨，半天沒有響聲。

淑貞換下旗袍，塞回箱子，睡不著，只等天亮，子玉得了信來接自己。淑貞看見月亮翻進窗，也要往箱子裡鑽。淑貞想，自己除了從紅姨手裡奪回一個鐲子，別無長物，這月亮裝在箱子裡，可以算自己的陪嫁。說起陪嫁，淑貞臉有些紅，還好是晚上，臉上的顏色稍一露頭就被夜色捲走，不留痕跡。

淑貞又上了床，明天和子玉跑到街上，一定要吃個糖葫蘆。走得遠遠的，去上海、去國外，坐大海船，自己是坐過大海船的？那準是在夢裡。先前那些個洋人、車子，也都是在夢裡吧。只要天亮就好，淑貞團在床上，好像小時候聽戲的路上，早就預定了名角出演的前排位子，只等坐定了，然後胡琴一響，多少精彩就全出來，應接不暇，淑貞又笑了。

淑貞睡得踏實，月亮還是放心不下，特意去郵局探問。一堆信裡總算找到，「子玉先生啟」幾個漢字。月亮低頭看過去，字跡連成一串，被周圍的洋文襯了，好像異鄉的土地上，伏睡著一個中國女人，婉轉秀麗。（全文完）