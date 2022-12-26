我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

雪落下（三）

桑文鶴
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

張慧穎問：那你呢，你希望我開心嗎？不等張鵬說話，她又問：你到底為什麼喜歡我？

張鵬說：你長得那麼好看。

就因為這個？你同意跟我好，就沒有一點點同情？

同情那也是喜歡上你以後的事。在你還不知道我是誰的時候，我就覺得你長得好看了。

張慧穎被逗樂了，她知道張鵬說的是真的。那個時候，只有十幾歲的她早就有了女性的敏感，走在校園裡，她得意地明白那些男孩子投來的炙熱又莽撞的目光代表著什麼。只是那個時候的張鵬太不起眼，她壓根就不知道有他這麼個人。

兩個人再次遇到的時候，已經是多年以後，張慧穎主動追的張鵬。張鵬不算大帥哥，但也長得端正，工作穩定、待遇不錯。但更重要的是，張鵬是個靠得住的人，每一次在張慧穎需要他的時候，都會及時出現，讓張慧穎從王彩珍失蹤起就一直都有的孤獨感消散了不少。

張鵬和張慧穎一起設想過很多王彩珍到底去了哪裡的可能性。在張慧穎的記憶裡，王彩珍消失的那一天和之前的任何一天，並沒有什麼區別。那是個周六的早晨，張慧穎獨自在家睡懶覺，醒來的時候已經是晌午，家裡已經沒有王彩珍，張建明也不知道去了哪裡。

她去廚房吃了一個涼透了的包子，想著王彩珍下午就能回來。可等到了傍晚，回到家的只有張建明。他問張慧穎：你媽呢？張慧穎說：去英語補習班教課了。爺倆又等了一會，還是沒人。

到了夜裡，張建明開始慌了。他披上外套、拿起手電筒，囑咐張慧穎老實待在家裡。他自己在外面找了很久，帶著清晨的一身露水回來，還是沒有半點王彩珍的消息。

等到郵局一開門，他就去掛長途電話，結果王彩珍的娘家那裡，也沒有王彩珍的消息。他不死心，把張慧穎放在自己妹妹家，然後去火車站買票，坐了一夜的火車，到了王彩珍的娘家，王彩珍果真沒有回來。

他給自己的大舅哥留下了一百塊錢，大舅哥拍著胸脯說，只要妹妹回家，就馬上給張建明發電報。可他沒等來電報，也沒等來王彩珍。張建明去報了案，警察走訪了一圈，沒法結案。但有了一個模糊的結論，王彩珍八成是厭倦了自己的生活，所以她放棄了一切，去到一個新的地方重新開始了。

3

汽水喝完，張慧穎說；你說肖景秀會不會已經出城去了？

張鵬搖搖頭：應該不會，她從來到這裡以來，就沒出過城，基本上只在一條街上活動。再說，出城要坐車，不管是長途車還是火車，都要買票。她連票都不會買，她怎麼出城？

那咱們把城裡已經找遍了，還是沒有她的影子，她會不會被拐賣了？張慧穎說。

還是得報警。張鵬說，就是不受理也得報。

兩個人又趁天黑下來以前，去了街道上的派出所。張慧穎沒說錯，派出所的小劉聽他們說完以後，雖然也著急，但是按照規定，正式立案還是得由親人來報案。

肖景秀是孤兒，沒親人的。新民路派出所的副所長是我舅舅，還希望你能幫幫忙。張慧穎也急了。

張鵬想起了她說過的那句話，他知道張慧穎心底的遺憾，當初張建明找了一個星期，就沒有再找，彷彿已經在心裡認定了王彩珍不會再回來。他把更多的精力放在了收拾殘局、迎接新生活上。

後媽進門的那一年，張慧穎和張建明大吵一架，張建明甩了她一個耳光。她捂著臉失控地喊出心裡的那句話：張建明你老實說，你把我媽埋哪了？張建明驚愕地望著她，被親閨女的猜忌震驚到無語。來勸架的小姑把發抖的張建明拽進了裡屋，對話就此終止，兩個人再也沒提過這事。

後來張慧穎的弟弟出生，滿月酒擺完的那個晚上，喝高了的張建明對著張慧穎哭了，他說：你媽不是我害的，你媽說她從來就沒有看上過我，她說她心裡有個真正愛著的人。張慧穎低著頭不說話，張建明又說：我一個人把你養大，不奢求你感恩回報，但是也不能養個仇人出來啊。

後媽也許是聽見了他們的對話，她從裡屋出來，扶著張建明，張建明跟著她進了裡屋。他們的兒子正在大床旁邊的小床裡酣睡。門在他們的身後關上，他們是真正的一家三口。

也許是生活裡有著這樣的底色，在遇到張鵬之前，張慧穎的戀愛一直都不順。主要原因是她時不時就要問自己的男朋友，為什麼喜歡自己、有多喜歡。有的時候一天要問十來遍，並且如果男朋友的回答裡有一絲一毫敷衍的意思，她就要生氣。一開始男孩還能堅持，後來就厭煩了。

張鵬不一樣，張鵬從來都沒有厭煩過，即使遇到詞窮的時候，也只會笑著看張慧穎，或者直接把她摟進懷裡。他好像一開始就認定了張慧穎，談對象沒多久，就想帶她回家見家長。張慧穎有點退縮，說是不是太早了點。

張鵬眼神篤定地說：對我來說不早了，你是第一個我帶回家見我媽的姑娘，也是最後一個。只希望你以後別把我蹬了就行了。張慧穎笑了，提著時令水果去了張鵬家。（三）

警察

上一則

01月&02月話題：有故事的一道菜

下一則

改變對世界的認知

延伸閱讀

陳喬恩賀壽老公喊：謝謝對我的寵愛 被虧「像妳生日」

陳喬恩賀壽老公喊：謝謝對我的寵愛 被虧「像妳生日」
大S「愛新覺羅汪」稱汪小菲 來自張蘭曾說：出身貴族

大S「愛新覺羅汪」稱汪小菲 來自張蘭曾說：出身貴族
感恩同鄉 劉玉生返滬團聚

感恩同鄉 劉玉生返滬團聚
不加水不切塊 他分享料理絲瓜簡易撇步 網讚：超甜的

不加水不切塊 他分享料理絲瓜簡易撇步 網讚：超甜的

熱門新聞

1940年電影《魂斷藍橋》的海報。（取自維基共享資源）

春蠶（上）

2022-12-20 02:02

我要為你活下去

2022-12-20 02:00

鍋中奧祕

2022-12-18 02:00
1912年R.H. Photo用柯達公司的明信片相機在加洲聖荷西中國城拍攝出版的照片明信片。（朱寶．圖片提供）

明信片的故事

2022-12-19 02:02

都是你害的

2022-12-25 02:01

妳敢說不偏心嗎？

2022-12-19 02:00

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效