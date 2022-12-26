王幼嘉／圖

張慧穎問：那你呢，你希望我開心嗎？不等張鵬說話，她又問：你到底為什麼喜歡我？

張鵬說：你長得那麼好看。

就因為這個？你同意跟我好，就沒有一點點同情？

同情那也是喜歡上你以後的事。在你還不知道我是誰的時候，我就覺得你長得好看了。

張慧穎被逗樂了，她知道張鵬說的是真的。那個時候，只有十幾歲的她早就有了女性的敏感，走在校園裡，她得意地明白那些男孩子投來的炙熱又莽撞的目光代表著什麼。只是那個時候的張鵬太不起眼，她壓根就不知道有他這麼個人。

兩個人再次遇到的時候，已經是多年以後，張慧穎主動追的張鵬。張鵬不算大帥哥，但也長得端正，工作穩定、待遇不錯。但更重要的是，張鵬是個靠得住的人，每一次在張慧穎需要他的時候，都會及時出現，讓張慧穎從王彩珍失蹤起就一直都有的孤獨感消散了不少。

張鵬和張慧穎一起設想過很多王彩珍到底去了哪裡的可能性。在張慧穎的記憶裡，王彩珍消失的那一天和之前的任何一天，並沒有什麼區別。那是個周六的早晨，張慧穎獨自在家睡懶覺，醒來的時候已經是晌午，家裡已經沒有王彩珍，張建明也不知道去了哪裡。

她去廚房吃了一個涼透了的包子，想著王彩珍下午就能回來。可等到了傍晚，回到家的只有張建明。他問張慧穎：你媽呢？張慧穎說：去英語補習班教課了。爺倆又等了一會，還是沒人。

到了夜裡，張建明開始慌了。他披上外套、拿起手電筒，囑咐張慧穎老實待在家裡。他自己在外面找了很久，帶著清晨的一身露水回來，還是沒有半點王彩珍的消息。

等到郵局一開門，他就去掛長途電話，結果王彩珍的娘家那裡，也沒有王彩珍的消息。他不死心，把張慧穎放在自己妹妹家，然後去火車站買票，坐了一夜的火車，到了王彩珍的娘家，王彩珍果真沒有回來。

他給自己的大舅哥留下了一百塊錢，大舅哥拍著胸脯說，只要妹妹回家，就馬上給張建明發電報。可他沒等來電報，也沒等來王彩珍。張建明去報了案，警察 走訪了一圈，沒法結案。但有了一個模糊的結論，王彩珍八成是厭倦了自己的生活，所以她放棄了一切，去到一個新的地方重新開始了。

3

汽水喝完，張慧穎說；你說肖景秀會不會已經出城去了？

張鵬搖搖頭：應該不會，她從來到這裡以來，就沒出過城，基本上只在一條街上活動。再說，出城要坐車，不管是長途車還是火車，都要買票。她連票都不會買，她怎麼出城？

那咱們把城裡已經找遍了，還是沒有她的影子，她會不會被拐賣了？張慧穎說。

還是得報警。張鵬說，就是不受理也得報。

兩個人又趁天黑下來以前，去了街道上的派出所。張慧穎沒說錯，派出所的小劉聽他們說完以後，雖然也著急，但是按照規定，正式立案還是得由親人來報案。

肖景秀是孤兒，沒親人的。新民路派出所的副所長是我舅舅，還希望你能幫幫忙。張慧穎也急了。

張鵬想起了她說過的那句話，他知道張慧穎心底的遺憾，當初張建明找了一個星期，就沒有再找，彷彿已經在心裡認定了王彩珍不會再回來。他把更多的精力放在了收拾殘局、迎接新生活上。

後媽進門的那一年，張慧穎和張建明大吵一架，張建明甩了她一個耳光。她捂著臉失控地喊出心裡的那句話：張建明你老實說，你把我媽埋哪了？張建明驚愕地望著她，被親閨女的猜忌震驚到無語。來勸架的小姑把發抖的張建明拽進了裡屋，對話就此終止，兩個人再也沒提過這事。

後來張慧穎的弟弟出生，滿月酒擺完的那個晚上，喝高了的張建明對著張慧穎哭了，他說：你媽不是我害的，你媽說她從來就沒有看上過我，她說她心裡有個真正愛著的人。張慧穎低著頭不說話，張建明又說：我一個人把你養大，不奢求你感恩回報，但是也不能養個仇人出來啊。

後媽也許是聽見了他們的對話，她從裡屋出來，扶著張建明，張建明跟著她進了裡屋。他們的兒子正在大床旁邊的小床裡酣睡。門在他們的身後關上，他們是真正的一家三口。

也許是生活裡有著這樣的底色，在遇到張鵬之前，張慧穎的戀愛一直都不順。主要原因是她時不時就要問自己的男朋友，為什麼喜歡自己、有多喜歡。有的時候一天要問十來遍，並且如果男朋友的回答裡有一絲一毫敷衍的意思，她就要生氣。一開始男孩還能堅持，後來就厭煩了。

張鵬不一樣，張鵬從來都沒有厭煩過，即使遇到詞窮的時候，也只會笑著看張慧穎，或者直接把她摟進懷裡。他好像一開始就認定了張慧穎，談對象沒多久，就想帶她回家見家長。張慧穎有點退縮，說是不是太早了點。

張鵬眼神篤定地說：對我來說不早了，你是第一個我帶回家見我媽的姑娘，也是最後一個。只希望你以後別把我蹬了就行了。張慧穎笑了，提著時令水果去了張鵬家。（三）