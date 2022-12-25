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又是秋天（一四）

凌珊

他扯著她轉到臥室。臥室裡面一張書桌、一個衣櫥，還有一張單人床。你睡床，我睡沙發。他說。

沙發這麼窄，怎麼睡人？汪彤遲疑著。

上次小敏來，我就是沙發上睡的，少凡說。

汪彤笑著揶揄道：兩個人相安無事，一夜好覺到天明？

呵呵，我也想去拉她，她把我推開了，說：我現在是已婚。復旦三年你都沒反應，我還以為你有病呢！她丈夫不錯，少凡接著道，小敏來我這他很理解，她跟丈夫講當然是我追她。少凡停了一下，說：我這裡像根據地，過兩天老家的一個同學毛毛跟她丈夫也要來。他們去喬治亞經過這裡，從國內直接來，看看美國能不能落腳。再過一陣還有一個親戚，是叫妹夫吧，妹妹的丈夫，也要來。這小子能折騰，英語一個字不識。偏要來美國上學，還要我給他聯繫。

你幾個妹妹啊？汪彤問。

兩個，這個是大妹的丈夫，也是你們北方人。見到你就會知道的，很會吹牛。我的那個大妹是真好啊，就搞不清怎麼給這小子騙去的，三寸不爛之舌吧。要什麼沒什麼，偏偏大妹還愛得要死。長得好倒是，什麼家務也不幹。告訴你，男人都是這樣的，從奴隸到將軍。我不會的，他說著深情地看了她一眼，摟著她肩膀的手臂用力緊了一下。

兩個人聊了一會兒天。少凡拉著她進了臥室。別動，我來。少凡說著幫她把衣服一件件脫下來，搭在椅子上。臥室乾淨得令她稀奇，白色的牆壁更加深了四周的靜謐。他們像在亙古曠野中對視的兩頭小鹿。兩個人漸漸進入狀況，少凡突然停了下來。（一四）

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