她掃了一眼，就看見了那個名字。

是詹姆斯的郵件。白露扔掉雪鏟，趕緊進入車裡，她一字一句讀著詹姆斯的郵件。詹姆斯這樣的大戶能主動聯繫自己，這不就是自己的貴人嗎？

「我是詹姆斯，很抱歉沒有及時回覆您的郵件。我對你報過來的汽車 配件感興趣，如果可能，我們可以在合適的時候見一面。」詹姆斯寫道。

白露差點跳起來。如此難纏的客戶向自己主動伸出橄欖枝，可是自己求之不得的事情。白露趕緊回覆詹姆斯說，隨時歡迎他來到A城、隨時歡迎他來到頂峰汽車配件公司面談。如果您能夠同意我去您的城市拜訪您也沒問題，我隨時可以動身。發出這樣一封熱情洋溢的回覆之後，白露覺得渾身都充滿了力量。她覺得一股暖流從頭竄到腳底，心裡別提有多激動了。

白露期待著詹姆斯的回覆。卻再也沒有等到他下一封郵件。有一天白露上領英自己的頁面觀看，忽然發現詹姆斯不知道什麼時候關注了自己。在領英網站上，白露把自己的教育 經歷、工作經歷都寫得很詳細，這是新任人事部經理的要求。白露試著搜索了一下詹姆斯，她一下子找到了二十個叫詹姆斯的人，卻沒有一個在汽車配件領域工作。

詹姆斯這個堡壘一樣的客戶就這樣在來了一封郵件後，失去了音訊。白露在心底一直沒有忘記，老闆多米尼克交給自己這個堅固的堡壘，只是她屢次聯繫詹姆斯都沒有得到他的回覆。詹姆斯就像一陣風一樣，忽然間就消失在白露的世界裡。（一一）