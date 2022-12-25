國王街上的公主（五）

淑貞到郵筒前，不知道怎麼用，有人過來，替她示意，淑貞連忙扔進去，心才落地。淑貞回頭，看見紅姨追上來，不能讓她知道自己剛寄信，要跑，離郵筒越遠越好，不要讓紅姨把信從郵筒中拿出來。

淑貞跑，看見路邊開個口子，直接拐進去，發現是個長長的巷子，深而窄，兩邊同是紅色的磚樓，像是約好了，一起高高升上去。

淑貞跑不動，看見紅姨跑過來，說：你跑什麼，這麼多車、這麼多人。突然紅姨靠在對面的牆，大聲地說話。淑貞聽不懂，像是洋文，像是在罵人，不知道是罵自己，還是罵什麼。紅姨罵累了，順著牆，軟下去，蹲在地上，手叉在頭髮裡攪動，把自己當成一張紙，揉成一團。

紅姨開始哭，淑貞認出自己眉眼的影子，有些心軟，不忍看。轉頭看牆，牆上的紅磚一塊塊錯落有致，如同鋪出的一條路，直直往上。淑貞順著這路，抬頭，兩處的紅牆原本分開，越往上越近，最後幾乎合成一個頂，看不見天，把自己和紅姨罩住。

這時候風從海上吹過來，滿滿的魚腥味。淑貞靠著牆不動，聽見紅姨在那裡一下一下地抽泣，好像罩住了條擱淺的魚，不停地掙扎。

5

淑貞回家的路上一直在笑，這是一種勝利得意的笑，想掩飾可是掩飾不住，如同小孩子得了一個巨大禮物，身上怎麼藏也藏不下。來到路口，有熟人打招呼，淑貞看見紅姨換了笑臉，和別人點頭。敷衍的空檔，紅姨來得及拿手指捉住臉上殘餘的眼淚，一個個碾死，殺人滅口。

紅姨看見淑貞還在笑，索性不去打探，只說：笑吧、笑吧，大家街坊鄰居都看看，好事兒。

淑貞回屋，大聲對紅姨說：我睏了，要睡覺，把門關上。（五）