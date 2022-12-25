王幼嘉／圖

跟她媽一起在舞廳裡上過班的人跟警察 說過，說肖景秀的親媽跟她們訴過苦，說肖景秀那個沒良心的爸知道生的是個女兒就跑了。她自己當時也才剛二十出頭，什麼也不懂。月子也沒做，還得顧孩子。不到一歲的肖景秀老發燒，沒錢看病，娘家也沒人，肖景秀的媽就只能給她吃藥，退燒藥、止疼藥、安眠藥，反正只要能讓她安靜別哭就可以。也幸虧肖景秀的媽還有幾分姿色，打扮、打扮也能看，她就在舞廳裡找了份來錢快的工作。

她估計也知道肖景秀腦子不好，可能跟自己胡亂給她吃藥有關，所以一直對女兒很好，掙的錢都花在了肖景秀身上。但這樣的好也沒持續幾年，有一年冬天的早上，肖景秀散著辮子，身上披著一件男人的外套，穿著拖鞋站在屋子外面，嘴裡還嚼著泡泡糖。

有鄰居問她：你媽呢？肖景秀說在睡覺。大半天過去了，肖景秀凍得鼻頭都紅了，也還是在屋外站著，還說她媽在睡覺。

鄰居們都知道，肖景秀的媽經常帶男人回來，辦事的時候就打發肖景秀站在屋子外面做廣播體操。可讓孩子在外面站這麼久，還是太過分了，鄰居就領著肖景秀去敲門。

門裡沒人應，推了一下就開了。門一開，鄰居就看見了順著床邊耷拉下來白花花的兩條腿。再往前走兩步，看清了披頭散髮、睜著眼睛躺在床上的人，嘴邊流著白沫。鄰居當場就癱了，爬著出去喊人。

警察趕來的時候，肖景秀已經被鄰居帶到自己家裡了，也許是餓了，抓著放在廚房桌子上的饅頭就著半塊豆腐乳，幾口就吞進肚了。被嚇得半死的鄰居喘著粗氣，斜著眼睛看著什麼都不懂的肖景秀，伸出手把桌子上的半杯水推給她。她毫不客氣地舉起杯子喝完，打了一個嗝，然後笑著說：我媽一會就睡醒了。

2

第二天下班，張鵬繼續去找肖景秀。張慧穎要和他一起去，他同意了。兩個人換了十幾次公共汽車 ，把半個城都找遍了，見人就問，可還是沒有半點肖景秀的消息。

張鵬說要去報警，可張慧穎說：你不是肖景秀的直系親屬，報警人家也不受理。

張慧穎後媽的哥哥就是派出所的，所以她說的話張鵬還是信的。張鵬有點喪氣，走到馬路邊的冷飲攤上買了兩瓶橘子汽水，遞給張慧穎一瓶。

如果當初有人像你現在這樣找我媽，那我媽說不定早就找到了。張慧穎突然沒頭沒腦地說。

張鵬嘆了口氣，用憐惜的眼神望向她。那一年的冬天，這座小城裡有兩件謎案，第一是外地來此的失足婦女肖菁菁被人殺死在家中，第二就是原育才中學的英語老師王彩珍失蹤。一開始警方還覺得這兩件事之間，是不是有什麼關聯，直到第二年，外省的警察抓了個四處流竄的搶劫犯，他說自己在小城的舞廳裡遇見了一個畫著濃妝、長著杏眼的舞女，跟她回了家，後來就把她弄死了。

警察問他，為什麼非得殺了她。他說辦完事拿了錢以後，那女的還跟他笑，那表情讓他想起了他媽，一下子覺得惡心，沒忍住就動了手。警察問他怎麼殺的，他說掐死的。後來殺人犯被槍斃了，小城的謎案就只剩下王彩珍的那一件。

謎底沒有，謠傳倒是不缺的。在大眾默認的版本裡，王彩珍和張建明的婚姻不順，所以王彩珍離開了他，去投奔另一個男人給的愛情去了。只是她太狠心，就連自己的親生女兒張慧穎也不管了。

張慧穎的後媽對她不錯，上學的時候，她每次回到家都有熱菜熱飯，換下來的髒衣服也有人給洗，但也僅僅如此了。後媽不是可以傾吐心聲的對象，張慧穎也只是在家裡來了親戚的時候，才會當著眾人的面叫她一聲「媽」，私底下卻是一次也沒叫過的。

後媽從未打罵過她，遇到什麼需要教育 她的事，也都會推給張建明。後媽倒是經常吼弟弟，走路駝背、領子沒翻好、字得不夠工整，都要被吼。正因如此，張慧穎才確認後媽的心一早就都撲在弟弟身上，對自己客氣，因為自己是外人。

現在張建明成了話都說不利索的廢人，恐怕家裡的房子、錢，早就被後媽牢牢地捏在手裡，將來一分不剩的都是弟弟的。張慧穎早就接受了這一點，從一早就不再有任何指望。

張鵬和張慧穎初中時上過同一所中學，張鵬高張慧穎一級。張慧穎在初中的時候就挺有名，原因就是因為長得漂亮。張鵬也聽班裡的好幾個男生議論過她，說她長得像女生們看的雜誌裡的少女模特兒。

那個時候王彩珍還在高中部教英語，課間時不時就穿越操場，過來初中部看一眼張慧穎。眾人懼怕王彩珍，所以都是有賊心沒賊膽。王彩珍戴著眼鏡，不愛笑，學校裡沒人見她笑過，就是不訓學生的時候，也總是一副眉頭緊鎖、心事重重的樣子。

多年後張鵬在一次張慧穎說起王彩珍時，提起了這件事。張慧穎惆悵地說：我媽肯定是不快樂啊，心裡不知道壓抑痛苦成什麼樣呢。我那個時候太小，根本不懂這些，還每天跟她要這要那，她肯定煩死我了。

張鵬默默地聽著，然後說：你別自責，你什麼都沒有做錯。

張慧穎苦笑了一下，不管她現在在哪，希望她都比那個時候過得開心。

張鵬說：會的、會的。但是她肯定也希望你開心。（二）