少凡想拉她的手，似有似無，兩個人挨得很近，像磁鐵相吸又相斥的瞬間，有一種很享受的興奮感。午餐是賽百味（Subway）裡的footlong三明治一分為二。汪彤要什麼，少凡要什麼。汪彤說不要芥末醬，少凡也說不要。汪彤說不喜歡芥末醬是因為看著惡心，少凡說那以後永遠不要。Subway裡面的服務生就看著他們笑，好奇他們嘀嘀咕咕，一個三明治可以如此長久討論。

兩人玩了一天，開車返回到少凡的住處時，已經是傍晚。都累了，少凡說下麵條吧，汪彤在旁邊看他「噹噹噹」地切白菜絲、切肉絲、臥雞蛋 ，跟北方人做麵條湯差不多。

四川有很多跟北方相同的，少凡說，你看四川話裡的翹舌音就是北方音。少凡一邊做飯，一邊跟她嘮家常，還順手切了一碗水果遞過來。

南方人到底細緻，汪彤想，蘋果 都給他切成一小塊、一小塊，紅紅白白的一碗，像雷諾瓦筆下的水果畫。

要看相片嗎？吃過飯，少凡捧出相冊，兩個人坐在沙發上一起看。真瘦啊那時候，汪彤說，指著他一張大學時候的照片，還挺好看的。一身藍制服倒也沒有遮掩住臉上的青春氣息。

現在就不好看了？少凡說，拿起旁邊的茶杯，指著上面印的頭像，道：看，多帥的小夥。他舉著杯子得意洋洋。

汪彤就笑，說：仔細觀察，鼻子、眼睛、嘴巴分開來看，哪兒都很端正，就是放一起顯不出來了。

你長得好看就行。少凡說著伸手摟住她，就勢往沙發上一倒，眉開眼笑道，我有老婆了，我也有老婆了。像個狂喜的鄉巴佬。

老婆大人今天睡哪兒？狂喜鄉巴佬道。

汪彤想說，你就一室一廳，還能睡哪兒。（一三）