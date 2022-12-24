昨日重現（一○）
鳥兒們飛上了天空，嘰嘰喳喳地歌唱著。
白露給詹姆斯發了幾個郵件，詹姆斯都沒有回覆。
多米尼克新聘任了公司人事經理，新經理上任的第二天，要求公司全部銷售人員在職業獵頭網站領英上，上傳自己的職位、照片和聯繫信息。白露和其他銷售一樣，將自己在法國艾菲爾鐵塔下，拍的一張笑容滿面的照片傳了上去。
艾菲爾鐵塔，是當年周立和她在北京頤和園觀賞白玉蘭的時候，許下對未來的幻想。當時周立說：再過一年你大學畢業，我就帶你去巴黎。東風汽車製造和法國雪鐵龍公司合資興建的神龍汽車已經在武漢掛牌成立。我，周立，做為設備處的骨幹成員，可能很快就會調到武漢。還沒有等到白露大學畢業，他們的戀情就莫名其妙地被周立扼殺在搖籃裡。
白露一刻都沒有猶豫，就選擇了把自己出差時在艾菲爾鐵塔下拍的照片，上傳到領英網站。她不知道新任人事部經理這新的三板斧，是不是能砍出一個更新的天地來，但做為一個聽話的銷售經理，照著做就是最好的辦法。
開春後的一個早晨，白露在車庫旁用力鏟除著車玻璃上的積雪，心裡祈禱這該是這個冬季最後的一場大雪了。這已經是白露來到蒙特婁的第十五個春天了，也是她到A公司做銷售經理正好半年的時間。
她把手伸進大衣口袋的時候，正碰到自己的手機在振動著。她忘記開啟工作狀態，手機仍處於振動狀態。她掏出手機，看見一條郵件不合時宜地進入郵箱。（一○）
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