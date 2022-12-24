鳥兒們飛上了天空，嘰嘰喳喳地歌唱著。

白露給詹姆斯發了幾個郵件，詹姆斯都沒有回覆。

多米尼克新聘任了公司人事經理，新經理上任的第二天，要求公司全部銷售人員在職業獵頭網站領英上，上傳自己的職位、照片和聯繫信息。白露和其他銷售一樣，將自己在法國艾菲爾鐵塔下，拍的一張笑容滿面的照片傳了上去。

艾菲爾鐵塔，是當年周立和她在北京頤和園觀賞白玉蘭的時候，許下對未來的幻想。當時周立說：再過一年你大學畢業，我就帶你去巴黎。東風汽車 製造和法國雪鐵龍公司合資興建的神龍汽車已經在武漢 掛牌成立。我，周立，做為設備處的骨幹成員，可能很快就會調到武漢。還沒有等到白露大學畢業，他們的戀情就莫名其妙地被周立扼殺在搖籃裡。

白露一刻都沒有猶豫，就選擇了把自己出差時在艾菲爾鐵塔下拍的照片，上傳到領英網站。她不知道新任人事部經理這新的三板斧，是不是能砍出一個更新的天地來，但做為一個聽話的銷售經理，照著做就是最好的辦法。

開春後的一個早晨，白露在車庫旁用力鏟除著車玻璃上的積雪，心裡祈禱這該是這個冬季最後的一場大雪了。這已經是白露來到蒙特婁的第十五個春天了，也是她到A公司做銷售經理正好半年的時間。

她把手伸進大衣口袋的時候，正碰到自己的手機 在振動著。她忘記開啟工作狀態，手機仍處於振動狀態。她掏出手機，看見一條郵件不合時宜地進入郵箱。（一○）