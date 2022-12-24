國王街上的公主（四）

淑貞覺得這簡直是個最好的法子，只要白天唬過紅姨，把信寄出去，掐好日子，到了初七，一切都會好起來。

淑貞把信貼身收了，上床睡覺，什麼鏡子裡的婆婆、皺紋、牙色的鐲子，只不過是他們和紅姨約好了，編派自己的一場夢。隔天起來，一切都會煙消雲散。

4

紅姨又過來，還要帶淑貞出門。淑貞想真是恰到好處，衝紅姨笑了笑，總要先穩住紅姨。紅姨也笑，說：難得你心情好，咱們出去走走，曬曬太陽。紅姨這是要拿太陽穩住自己。

外面還是有洋人，不過比上次少了許多，這是個極好的兆頭。淑貞摸摸貼身的信，這是護身符保住，膽子大了。

有個人過來，拉了紅姨聊天，說：「何小姐，陪媽媽出來。」

那人看了一眼淑貞，好像要和紅姨商量個祕密。淑貞走開，還是聽見那人低聲：「你媽媽好些沒？」

紅姨說：「哪裡好些，來了美國，人老胡思亂想的。這幾年一年比一年差，去年撞了頭，鬧得更頻繁了。」

淑貞不願聽他們編排自己，突然覺出這是一個難得的機會，快步走到路口。洋人多起來，倒是看見一個孩子，中國人模樣。只要孩子還是中國人就好，就有希望。

淑貞拉過孩子，問郵局在哪兒。孩子搖頭，聽不懂自己的話？淑貞掏出信封，比劃一個投信的動作，那個孩子指了指遠處一個藍色的櫃子。淑貞想，這就是郵筒了。

一個女人跑過來，拉走孩子，嘴裡喊：離那個瘋婆子遠些。

淑貞不知道這個女人什麼意思，轉頭看見對面有個洋人，頭髮都白了，卻穿個花花綠綠的裙子。哦，瘋婆子就是說那個洋女人了。（四）