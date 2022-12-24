王幼嘉／圖

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意識到肖景秀似乎已經好幾天都沒在這條街上露面了，張鵬決定去找找她。到了肖景秀打工的小吃店一問，老闆娘阿麗姊才說，肖景秀已經不做了。

什麼時候的事？張鵬問。

已經有個三、四天了吧。

說為什麼不做了嗎？張鵬問。

說她要去玩，結了工錢就走人了。阿麗姊一邊擦桌子，一邊說。那原本是肖景秀的活，小吃店裡除了阿麗姊和肖景秀，還有一個跛腳的小王。平常小王在後廚包包子、煮小米粥、下米線，肖景秀負責擦桌子、掃地、洗碗、倒泔水，阿麗姊在外面招呼客人收錢。

你這幾天沒再看見肖景秀？張鵬問。

沒有。她拿了工錢就歡天喜地走了，問她去哪，她不說。

張鵬不說話了。阿麗姊的話和肖景秀房東的話差不多，肖景秀是上個禮拜四離開的。上個禮拜張鵬去外地參加單位組織的學習，等他回來，才意識到肖景秀不見了。他記得肖景秀喜歡去中山東路的兒童樂園 坐電馬，下了班，張鵬又專門去看了一下，還是沒人。

張慧穎給張鵬打傳呼，問他在哪，他找了個公用電話回過去，說自己這會在中山東路。張慧穎問他吃飯了沒，又說今天發了工資，城南新開了一家粵菜館，聽人說不錯，想請張鵬去吃。張鵬找人心切，但也不想拂了張慧穎的面子，就說好吧。

張鵬吃不慣粵菜，只吃了幾口，就放下了筷子。就兩個人吃飯，張慧穎卻點了四個菜。張鵬想了半天，今天不是他們兩人的生日，也不是任何的紀念日，最近也沒有升職、加薪這類的好事發生。從他們倆處對象開始，張慧穎也算不上是一個大方的人。

今天是我媽的生日。張慧穎說。

張鵬明白了。

你說我媽還活著嗎？張慧穎問。她夾起一片魚，扔進嘴裡。

我不知道。張鵬說。

張慧穎瞪了他一眼，你騙騙我，讓我高興一下都不行啊。她嗔怪地說。

我不想騙人，我是真的不知道。

我也不知道。張慧穎端起杯子喝了一口飲料。誰知道呢？也不知道她如果還活著，現在是什麼樣。她離家出走的時候，還是個年輕姑娘的樣子呢，現在已經成小老太太了吧！你說如果我們倆在大街上迎面走過，能不能認出彼此來？

我覺得可以，畢竟血濃於水。張鵬說。張慧穎笑了。

你今天在找肖景秀啊！張慧穎問他。

張鵬說：是啊，不知道去哪了。問了一圈都說沒見到。

你對她挺上心的。張慧穎說。

是挺上心的，這是我的工作。聽他這麼說，張慧穎也不再說什麼了。

張鵬在街道辦公室工作。大學畢業分配，本來可以分到外地更好的單位去的，可他說「父母在，不遠遊」，家裡就他這麼一個兒子，不能離家太遠。老太太嘴裡念叨他，說好男兒應該志在四方，其實心裡樂得要命。

張鵬和張慧穎正式處對象的時候，老太太心裡更樂。張慧穎還梳羊角辮的時候她就見過，那個時候她是個小美人。現在長大了，小美人變成了大美人，而且據說處對象這事還是她先提出來的。

張鵬問老太太：她家裡的事你知道？你不在乎？

老太太說：咱們家也不是什麼富貴人家，人家不挑咱們就好了。而且，要是你老丈人有權有勢，人家怎麼會看上你。就是看上你了，你的家庭地位不也就是上門女婿嘛。

老太太沒說錯，張慧穎沒媽，她爸前年也中風 偏癱了。現在每天照顧他，給他做飯擦身、睡他旁邊的老太太是張慧穎的後媽。張慧穎對她後媽沒有多少感情，但感激是有的，畢竟每天端屎端尿、伺候老頭的是人家。

張慧穎的親媽王彩珍人間蒸發後的第五年，終於被法律認定死亡，和張慧穎的爸爸張建明的婚姻關係自動解除。第二年後媽進了門，後來家裡又添了一個弟弟。張慧穎從此成了多餘的人。不過張慧穎自己還算爭氣，參加工作以後，又堅持上夜校參加考試，中專文憑變成了大專。

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張鵬和張慧穎兩個人吃完飯，張慧穎說不想回家，想走走。張鵬說好，兩個人從城南的公園路一路走到姜譚路。張鵬有點心不在焉，張慧穎問他想什麼呢，他搖搖頭，張慧穎問：是不是想肖景秀呢？

張鵬反問：你說她自己一個人能去哪兒呢？

張慧穎停下來不走了，張鵬又往前走了好幾步，才意識到張慧穎可能是生氣了。他又笑著走回來，把張慧穎的肩膀往自己身邊攬：你不會吃肖景秀的醋吧。

就算是工作，也不能只管她一個人吧！天下的可憐人也不只她一個。張慧穎說。

張慧穎知道，張鵬對肖景秀的關心跟兒女私情無關。她對肖景秀的了解不多，知道她應該二十好幾了，可智力卻只如七、八歲的孩子。早年間街道給她在福利 廠裡安排了一個工作，可後來改革浪潮襲來，福利廠倒了，肖景秀也沒了工作，無處可去。

那一年張鵬正好大學畢業，來了街道辦公室。他幫肖景秀找了好幾份工作，折騰了一番後，才去了阿麗姊的小吃店。張鵬又幫她在小吃店後面的巷子裡，找了一個平房租住。

肖景秀四肢健全，就是腦子慢。有的時候別人變著法地罵她，她也聽不出來。肖景秀是個孤兒，十八歲以前都住在兒童福利院裡。她是外地人，當年跟著她媽兩人來到這裡，她媽去舞廳裡上班的時候，就把肖景秀一個人鎖在出租屋裡。（一）