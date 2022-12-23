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又是秋天（一二）

凌珊

少凡若有所思道：這條路以前來過，還是跟從前的老美同事珍妮佛一起來的。那時候傻吧，竟然大老遠跑這裡來了一趟，看完了動物園就往回開。珍妮佛建議去餐館吃頓飯，還把人拒絕了。

汪彤笑，她長得不好看？

不是，挺好看，有點像東方人，小巧玲瓏的樣子，也很聰明，就是我不開竅。少凡說，而且不敢。剛從國內來，看老美一個個都很不一樣。珍妮佛也可憐，暗示不了明示，連喜歡中國人的話都說了，碰上一個木頭疙瘩沒反應的。

汪彤說：那中國人呢？

中國人當然有了，在復旦讀書的時候，碰上小敏，誰見了誰說好。可是偏偏沒感覺。她也是個死心眼，鐵棒磨成針，不信你不受感動。復旦三年研究生，就是不找別人。欠她的最多了。少凡嘆口氣，不是說第一次最重要嗎？我就是第一次給耽擱了。

又是花粉季節，少凡過敏，鼻涕、眼淚窸窸窣窣，這會兒早眼淚汪汪一大把，像是在哭了。不行，我得停一會，他說，看不見路了。

車停在路旁，他摘下眼鏡，擦乾眼睛，嘆道：哎，美國哪都好，就是花粉太厲害，簡直像生病。

汪彤說：你可以吃藥啊！

我還打針呢，少凡說，沒用。擦乾了鼻涕、眼淚，兩個人三藏取經一般接著上路。汪彤還要聽他講羅曼史，少凡卻嘴一撇，說：不講了，盡是我在講，你也不說，都給我說了。

汪彤看他那撇嘴撒嬌的樣子也好笑，心裡癢癢地也想講。可是一想到那晚因為吳博士他都變臉，就又給一溜煙嚇回去了。

動物園很大，上上下下的林蔭小道一條又一條，深林樹木一片又一片。兩個人一路走、一路聊，感覺輕鬆愜意。（一二）

動物園 過敏

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