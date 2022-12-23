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昨日重現（九）

紅山玉

白露在網站上，看到A公司銷售汽車配件經理的職位正在招賢納才的廣告，在一瞬間，一下子勾起了隱藏在她心靈深處長達三十年的那份情感。它像一座蟄伏了幾十年的火山一樣，瞬間爆發了。白露想起了周立。周立就是在當年的東風汽車製造公司某一個設備處工作，他當時負責的就是汽車配件的進口。

十幾年來，周立一直在加拿大的某一個城市生活著。他是否還叫周立？他是否還在幹老本行？白露猜測過幾次，但是她無法肯定，畢竟周立也一直杳無音訊。

白露曾經在各大人才網站上，用周立的英文譯音尋找過，但是一直沒有得到任何消息。白露曾經回國探親幾次，在父母和鄰居聊天的過程中，沒有人談論過當年她和周立之間的事。唯有白露自己雖然從來也沒有提起，但是她知道，自己一直沒有忘記。怎麼可能忘記呢？那是一道深入骨髓的疤痕啊！又如何能夠徹底消失呢？

白露在A公司走馬上任的第二個月，就帶來了一單十萬美元的合同。老闆多米尼克喜上眉梢，開始不斷給白露提供一些其他銷售經理手裡，無論如何也攻克不了的堡壘。C公司的資深採購員詹姆斯就是在這樣的情況下，被多米尼克分配給白露的。

「他也是華人，我們一直叫他詹姆斯。他，就是個堡壘。而你，露，就是我攻克這個堡壘的火箭手。這裡是他的名片，你來負責聯繫他吧，我等著聽你的好消息。」多米尼克說完，習慣性地拍了拍白露的肩膀，然後站起來，離開了他的那把老闆椅。

透過多米尼克辦公室那碩大的落地窗，白露看見外面龐巴迪公司的大型客車駛過街道，驚起楓樹上一群棲息的鳥兒。（九）

汽車 華人 加拿大

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