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漂亮朋友（全文完）

顧安麗

她拍的照片裡背景向人跡稀少之處延伸，人造世界的痕跡越來越少。照片也越來越少，有時候只是一個當天所行走的路線圖。三年後，金不再更新Facebook。她每年上線一次，告訴她的兩千多個Facebook朋友們：她現在在猶他州

又隔一年，她發布了別人幫她拍的半身照片，地點標記在德州。金戴著草帽，坐在陽光下，瞇著眼微笑。不過也可能並沒有瞇眼，只是眼皮鬆弛下來了。曬斑、褪色的烤瓷牙、橡皮筋紮起來的黑頭髮、光禿禿的指甲，金現在看起來，就是一個有點運動過度和曝曬過度的中年女子。

克洛伊猜測著，金的自我流放始於一段戛然終止的、預謀好的愛情。而這個自我流放的終點，停留在德州，在一個貌似農場的地方，金停了下來，成了一名農婦。克洛伊還看到金的Facebook上的介紹：空白。

十年後的2022年，克洛伊約一個朋友吃晚飯，她在Yelp上找了個離朋友家近的、評分很高的餐廳。她入座後，左右打量。她認出了這個地方，她曾在此用餐。可是為什麼這個餐廳如今顯得這麼矮小呢？牆面貼了地中海風格的白底藍花瓷片，屋頂橫出幾根懸樑，塑膠的葡萄藤蔓繞在上面。桌布被漿洗得堅硬無比，餐刀和叉子像耕地的農具一樣笨重。

她替朋友點了冰水，替自己要了杯淡釀啤酒、要了些開胃菜，然後她去上洗手間。通往洗手間的通道上，一面照片牆吸引了她的視線。她走近了看那些照片。在那裡面，她看到一張拍立得速拍照，照片裡，她自己、金、法麗哈、印度女郎，還有那個聾啞黑人女孩，永恆的、凝固的，大笑著。（全文完）

德州 猶他州 印度

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