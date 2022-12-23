國王街上的公主（三）

顏寧儀／圖

淑貞要等外面洋人都退了，再出去。這麼亂，洋車是不指望了。王巡警也靠不住，他有自己的老婆，這麼亂，一定先顧著自家。這是個新的時代，什麼都要靠自己去爭，子玉就是這麼說的。

今天晚上沒人的時候就走，幾個銅元走不了多遠的，還要收拾好細軟。淑貞取出個包袱，裡面已經有了不少金的、銀的，都是平時一點點積攢的。淑貞又把一個新找的鐲子放進去，這個鐲子是子玉見過的，上次見子玉就帶的這個鐲子。

淑貞悄悄開了門，跑到大街上，沒人，很好。

才走幾步，一個人跟上來。淑貞看得清楚，是紅姨，穿的睡覺的袍子，批頭散髮，鞋也沒穿，邊跑邊喊：「你怎麼又一個人亂跑，還是晚上。」

淑貞不聽，走得更快。紅姨拉淑貞的胳膊，淑貞想叫，怕驚動出更多的家人，只有先保住了包袱再說。紅姨還在拽，包袱散開，東西滾落一地。淑貞趴在地上收拾，紅姨也趴下，說這都是些什麼破爛，玩具戒指、巧樂力金幣，還有一個掛浴簾的環，紅姨舉起來，哭笑不得。淑貞一把搶過來，原來在這裡。什麼都丟了，這個鐲子也不能丟。丟了，子玉還能認出自己？

紅姨扶住淑貞往家走，淑貞四下看看，沒人幫忙，偌大的北平只剩一盞路燈。這路燈和自己最要好，小時候就在下面玩，這時候也不搭理自己。紅姨拉扯淑貞，淑貞又回頭望著路燈，希望路燈能看在多年情分上，伸手搭救。路燈畢竟在古城浸淫久了，知道這是別人家事，又是女眷，只好非禮勿視，鼻觀口、口觀心，盯著腳下的一小片，動也不動。

3

淑貞照鏡子，鏡子是被人做過手腳，或是受了紅姨的好處，配合她的瞎話騙自己。鏡子裡是一個老太婆，臉上有褶子，深而硬氣，映在鏡子上，簡直可以在鏡面劃出一道道溝痕。

淑貞在一堆紙裡亂翻，終於找出一張照片。淑貞把照片貼在鏡子當中，這就對了，這才是自己應有的模樣。

照片發黃，可是彈壓不住上面女人的白，頭髮烏亮，瀏海齊整，一處處垂下，像是手指纖細，引所有人的目光到這眼睛。這眼睛本是大而圓，只因女人笑得太過，又當著人，眼睛有些害羞，退縮了，反生出別致。衣服是倒大袖，照片裡的女人自作主張，收緊了袖口。黑色裙子、白色的襪子，小腿漲得要溢出來。淑貞看得得意，旁的女生，沒有誰能像自己把襪子撐得這麼圓滿。

淑貞問鏡裡的自己，這是什麼時候照的？對了，是那次同樂會，五所女中聯合聯誼，就定在六國飯店。通濟隆當中擺了艘大船，兩面碩大的鏡子，瑤池仙境似的。

她們幾個要好的女生，頭次換了西式的裙子，洋人衣裳不比國服溫良寬厚，總是霸道跋扈，都要女人捨出一截臂膀放在外面，才換來一個好字。女生們面皮薄，只有彼此拉了手壯膽。

經過鏡子前，大家都停下，到底年輕，鏡子裡亮晃晃的一片白，是西點店裡奶油也調不出的顏色。大家把淑貞頂在頭裡，好像蛋糕最上層插的公主人偶，鼻子、眼睛、嘴，都是頂好的模子裡出來的。只是太過細嫩，五官不像長在臉上，倒像是小心翼翼嵌上去，並不堅牢，經不住四處的熱烈喧鬧，彩雲易散琉璃脆的。

開第一支舞的當然是淑貞，只是兩個女生拉著手跳，淑貞相信，看自己的人還是多一些。跳完舞，淑貞換了衣服跑出去，子玉就在外面等著。不知道誰拉住淑貞照的像。照相的時候，子玉就在旁邊笑呢。淑貞扭了頭，鏡子旁卻沒有人。

淑貞起身，翻出那個鐲子，還好自己小心，沒被紅姨收去。子玉見過這鐲子，就是那天晚上，子玉送她回家，在胡同口，淑貞不肯走，拉子玉在路燈下。那時路燈還肯照拂自己，不像前兩天，自己被紅姨架走，也不管。

子玉把淑貞推到路燈看不見的地方，懇請淑貞跳個舞。淑貞當然不能立刻答應，只舉手讓子玉看自己的鐲子。子玉正要看個仔細，淑貞突然抬了胳膊，往上這麼一挑，手指細長，捅破了一處夜色，月光於是散了黃，稀哩嘩啦地滾在淑貞身上。淑貞就伸著手臂在那裡轉，稍微這麼一晃，就分不清，哪處是手、哪處是玉、哪處是月。

子玉過來捉自己，淑貞躲，只閃腰，卻不閃人。淑貞一下撞在床沿，坐下，子玉和月色都被嚇到，一哄而散。只剩鐲子走不脫，淑貞低頭看，不知道什麼時候，鐲子成了牙黃色，套在臂上，反比手臂還白。

找子玉，紅姨白天守著自己，可自己還可以寫信。寫信讓子玉來救自己，約好時間地點，翻牆出去和他會合。

淑貞在信上把時間、日子都訂好，就在初七的清早，從後院的牆翻出去。淑貞在信封上寫「燕京大學、子玉先生啟」，可燕京大學又在哪兒？子玉姓什麼？不要緊，只要寫了燕京大學、子玉收，不會錯的。北平誰不知道燕京大學；燕京大學，誰又不知道子玉。（三）