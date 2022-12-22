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又是秋天（一一）

凌珊

用不著認識那麼久，少凡說，先結婚，後戀愛，慢慢認識。他們不都是這樣。還有見一面就結婚的呢。

汪彤想起昨晚的事情，你記得上次教堂結婚的那對吧？吳博士，少凡說。

汪彤答：對，他昨晚送我回來……

怎麼讓他送你？汪彤話還沒說完，少凡就是一個問句。

汪彤看他臉色變了，搭在肩上的手也突然硬了起來，本來還想跟他說下面的話，只好嚥了回去。昨晚回來，她就難受。吳博士車上說，其實他跟太太一點兒也不了解，為了結婚而結婚。汪彤愣愣地聽著，月亮太圓了，就是有怪事兒。

這還是教會後第一次見吳博士，她又不是心理醫生，幹麼跟她講這些。吳博士卻把這沉默當成默認，表忠心似地說：我一點兒都不愛她，其實她在那邊也有人。汪彤氣悶，看他頭都要伸過來了，真想伸腳給他來個掃蕩腿；連他後來怎麼走的都不知道。

少凡說，吳博士是有名的花心，老吳、老吳，有什麼最後也是無，少跟他來往。

汪彤聽著，點了點頭。

少凡說：天氣這麼好，不如去動物園看看吧。你不是總說這裡沒什麼好玩的嗎，這裡的動物園可是全美有名，開放式，就是老虎、大象都不關籠子裡，在外面遛達，跟非洲森林差不多。

二八五號高速上一望無際，汪彤輕輕嘆息一聲，美國真好，這高速都讓人心曠神怡。天高雲淡，真的可以融化在藍天裡了。

少凡心情更好，美人當前，美景無限。汪彤身著粉色短袖衫，外加藍色背帶裙，胸前佩戴著一條雞心白銀項鍊。彎腰低頭間，雞心項墜蝴蝶一樣盪啊盪，青春可人，純淨靚麗得逼人。（一一）

動物園

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