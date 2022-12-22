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漂亮朋友（五）

顧安麗

哦，這場勞心勞力的長跑快要到達目的地了！驕傲的、光芒閃耀的姑娘終於仰面躺在他身下。他發掘姑娘的脆弱，直到山峰退盡，草叢深處，幽徑暴露，他在幽暗溫暖的縫隙裡繼續探索，終於到達終點，在那裡他筋疲力盡。他密切注視著姑娘在他愛的滋養下產生的轉變，他看到姑娘洗去了濃妝，夜晚減少甚至停止了外出，皮膚水潤了，身體更柔軟了。他知道他在這個姑娘身上的使命快完成了。

在他離去前，他還要再給她一次高潮：他要為她舉辦一次生日聚會，一個像婚禮一樣甜蜜到悲傷的生日聚會。他會注視著她醉倒。姑娘們為他顛倒，妒忌的火焰悄悄在蠟燭、玫瑰、氤氳的香氣中間蔓延開來。他清楚知道，這個時候，只要他願意，只要他招招手，他可以得到所有這些姑娘，可以把她們放在一張床上，任他擺布。但他不會那麼做的。在晨光撒進臥室的時候，他離開了金，並且block掉她的電話。

克洛伊想到這裡，難為情地發出笑聲。她要大勇對她做這些事。她不會像金那樣，在大勇離開後，苦思冥想他為什麼要離開。於是克洛伊從獵物變成了獵人，她安心受用著大勇的招數──在他以為完全到手、最得意忘形的時候，克洛伊對他做了本來是他最拿手的事：離開、消失、不解釋。

於是，大勇成了那個打十多個電話、發幾十個簡訊、留幾十條留言，得不到一點解釋，不知道為什麼，最後被block掉的那個人。

6

金的亞洲之行悄然結束。她回到了三藩市，Facebook上，她的更新大多數是各種登山活動。聚會喝酒、自拍、群體大合影，漸漸從金的更新裡消失。（五）

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