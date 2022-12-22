國王街上的公主（二）

顏寧儀／圖

淑貞走了幾步便不肯再走，伸了胳膊四下摸，一定要抓個扶手做依靠。紅姨趕緊攙了她的手，「慢點兒，好久沒出門了，你看這天氣多好。」

看不見洋車，更沒了王巡警，淑貞掙開紅姨的手，背過身，銅元摸出來。不對，今天什麼都不對勁，連銅元也不對。上面的袁大頭，齊齊地換成了洋人。

紅姨看見：「你拿一堆quarter做什麼？坐bus，老人坐車又不要錢。」

淑貞警惕，紅姨提錢，這錢萬不能讓紅姨收走，銅元攥得更緊，身子慢慢挪出去。到了街口，都是洋人，淑貞站著不動，北平的街頭怎麼成了洋人的天下，難不成全北平的洋人都出來了？

各種顏色和了聲音，炒菜爆油似地在街上滾。淑貞看得清楚，原來都是遊行 的人，有衝她笑的，也有衝她喊的，白臉、白牙襯著厚的紅嘴唇。頭髮不少紅姨的樣式，原來是和紅姨一夥的，這門是出不得了。

淑貞轉頭，往回走，紅姨喊：「天天想著往外跑，好不容易天氣好，帶你出去，你怎麼又回來了？」

淑貞蜷在沙發上，錢還在，紅姨走了，心還是不安。外面亂轟轟地轉一圈，洋人的喊聲、笑聲，都黏在身上，如同淋了一場大雨，這些聲音浸透了身子，甩也甩不乾淨。

2

淑貞醒了，照例到父母房裡問早，心裡一百個不樂意，今年十八，父母催著嫁人，書還沒讀完，而且要嫁的是何容勤。更可氣的是，這個何容勤是一等一的好人，是自己父母嘴裡的好人。

淑貞的父親算是老派的名士，那種只吃土煙，不狎洋妓，守節、持重的名士。父親的煙斗子、煙槍，還有煙燈，都是鑲金貼銀，母親的雲肩和小腳上的繡鞋，也是七橫八滾，從不含糊。說起來都是當年頂時興的，父母就這麼念叨，這時興一下就是二十年。他們也用同樣的口氣誇何容勤，這樣的話淑貞聽了好幾年，也許要再聽上二十年。

淑貞挑了簾子，一條腿剛邁進去，母親劈頭砸過一句話：「小心些，放進過堂風，跑散了煙氣。一個姑娘家，怎麼就大馬金刀的，沒個姑娘家的樣子。」

母親留聲機似地放話，一邊燒煙，一邊說容勤穩重、家世好、才具佳，簡直成了每日必備的功課。別人家開門七件事，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，自家還要多個容勤和大煙。何容勤更像是藥引、祕方。自家的煙短了何容勤，就沒滋沒味。

何容勤的名字和好處會被母親揉進煙泡，送到煙燈上烤軟，團成了煙膏，然後一點點用煙籤子在煙槍裡捅透，遞到父親手裡。接著是父親誇讚，最後何容勤的名字和好處化成了氣，再從父親的嘴裡、鼻子吐出來，往淑貞的臉上、身上去。每天這氣味無處可去，小腳、煙槍，淑貞和容勤都裹在一起，文火熬著，然後哪？還是二十年？

淑貞想，如果父母罵一次何容勤也好，哪怕一次，也可以讓她生出些希望，可一次也沒有。父母嘴裡他樣樣都好，所以她絕不會喜歡他。

母親說：「容勤難得從外地回來，說好了，下午見上一面。」父親接話：「我是最開明，你十八了還能上學，還可以和容勤在外邊走動。其實民主、文明這些個東西，我全通曉，你總該滿意了。」

民主、文明兩個詞和著鴉片煙氣，從父親嘴裡說出來，淑貞覺得多少惡心，好像少女身子在煙花巷裡走了一遭，污了清白。

見了容勤，淑貞失望，因為容勤相貌不壞，甚至可以說好。淑貞看過《冰鑑》，「功名看氣宇」幾個字被父親密圈重重標出，容勤簡直可以被拉來，為這句話充標準的插圖。淑貞一定要挑他的壞處，找了半天，只覺得他牙太白，初春兩人對面站了，一張嘴，憑空添了些清冷的顏色。

倘若容勤也抽大煙，淑貞不生氣，可是偏偏容勤連洋煙也不吸，卻有洋人的做派，不光會說密斯脫李的，有洋車子跑過，還知道護了淑貞在裡側。淑貞只有告誡自己，男人都應該像子玉一樣，熱烈、上進，旁的都是野狐禪，靠不住。

淑貞和容勤就站在筒子河旁邊，這時候夕陽從他們身邊衝過去，不管不顧，一頭扎進河水裡，然後扯起來，像拉了一片網，裡面光輝明滅，如同網住無數金銀的魚蝦跳動。容勤低頭衝她笑，都說北平的秋天好，其實春天不颳風，也是很好的。然後看淑貞，竟有些躊躇靦腆。好像學生交了卷子，等老師評個分數，而淑貞正司管著北平的四季顏色考察，誇讚春天也要得了她的允許。

淑貞總怕這樣容勤就在腦子裡留下影子，於是拚命想子玉，好像開裂的木器，一層層地刷漆遮蔽。風吹過來，容勤脫了外套給淑貞披上，淑貞好不容易新刷的油漆一下崩裂，漸漸露出下面的缺口。

淑貞又醒了，說什麼也要逃，找到子玉。再晚，再晚就來不及了，淑貞不知道為什這麼說。好像守一座城，容勤在外面笑，每笑一次，城就動搖一次。淑貞不能坐以待斃，要衝出去，找援兵。（二）