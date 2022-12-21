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又是秋天（一○）

凌珊

吳博士說：那我送你回去。汪彤於是坐上了吳博士的車一道回去。

4

少凡因為沒吃到月餅，第二天很早就來找汪彤。昨天的月餅好吃嗎？他一進門就問。

每人一小塊，豬八戒吃人參果，忘了滋味。汪彤說，還是蝦好吃。汪彤說著，嘻嘻地看了他一眼。

昨晚餐桌上，少凡一直在剝蝦皮。中國餐館的蝦都帶皮，汪彤不願意下手，弄得油乎乎，吃相也不好看。

少凡就說：那我給你剝。

比我還會照顧人，雪雁說。

那也給你剝，少凡說，給你們倆一起剝。我是剝蝦機器，一對兩沒問題。

雪雁笑，汪彤也笑。

少凡聽著汪彤的豬八戒吃人參果，也跟著笑了，然後從口袋裡拿出個小盒子說：看我給你帶了什麼？

汪彤搖頭，少凡於是把盒子打開，從裡面拿出一個圓形的綠色碟子樣東西。她看他按上面的一個藍色圓圈。「叮、叮」，竟然發出響聲，是鬧鐘。

你的那個小鬧鐘不是壞了嗎？這個好，Radio Shack（無線電務公司）裡面的最新產品，他說，可以自動報時。少凡讓汪彤也點擊那個藍圓圈，就有一個小女生諾諾的聲音報出時間。

謝謝你啊，汪彤說，心裡一絲溫暖。她都不記得跟他說過，他竟然就注意到了。

那我送你什麼呢？汪彤笑著，把書桌上的《老人與海》遞給他說，這個可以送你，反正我看完了。

少凡說：我不要別的，就要這個。說著輕輕摟住了她。

鬧鐘換活人，你不是猶太老闆，就是人販子吧。汪彤笑。

兩個人擁著靠在床頭。嫁給我好不好，少凡說。

大阪城的姑娘你要嫁給我，上次談財產，這次就求婚，汪彤笑道，我認識你那麼久了嗎？（一○）

猶太

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