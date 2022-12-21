那個在風中扔過來一句「好，我送你」的周立，始終沒有出現。三天之間要來回坐將近四十九個小時火車的白露的心徹底碎了，碎成了漢江上斑斑駁駁的瀲灩水波，在十月的風中漂泊著。

白露從此素顏示人，也拒絕了大學校園裡好幾個同鄉同學的追求。她參與了學校十大校園歌手的競賽，以一曲〈在水一方〉和〈月光下的鳳尾竹〉風靡全校，榮登十大歌手之列。「蒹葭蒼蒼，白露為霜，有位伊人，在水一方。」無論走在校園的哪一個角落，這句《詩經》中最美麗的句子都在白露的腦海中盪來盪去。她覺得自己就是蒹葭，自己也是伊人，而自己最美好的初戀卻永遠埋葬在水的那一方了。

最令她傷心的是，她不知道事情何以至此。這份愛情就像是一個無解之謎一樣，，從此在白露的心中，砸下了一個深深的烙印。

轉眼就是又一個夏季。開完畢業晚會的那一個夜裡，白露早早回到了三○八宿舍。一個人默默收拾起行囊，姊妹們仍然在學校的大禮堂裡狂歡。三步、四步、探戈、倫巴，她們國際貿易專業的男男女女們都在禮堂裡狂歡，唯有白露一個人離開了禮堂。

她的兄長已經在女生宿舍的樓下等她。是白露這樣要求兄長的，她想盡快離開這個生活和學習了四年的校園，這裡的三○八宿舍曾經有著她刻骨銘心的戀情。就是到了這所學校後，姥姥看見外孫女終於成為一名大學生而出面牽線搭橋，讓周立和白露從上下相隔兩屆的村小校友，變成了一對卿卿我我的戀人。

從某種角度說，這學校何嘗不是一個墳墓？讓我的戀情埋葬在這裡吧！（七）