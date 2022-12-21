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漂亮朋友（四）

顧安麗

金似乎不怎麼外出了，相冊裡出現了很多在酒店陽台上拍到的遠處的寺廟頂。克洛伊看到金發布了一張自拍，她側躺著，眼睛似乎閉著，頭髮濕漉油膩黏在臉頰上。金配上一行字：病了，不過沒有大礙。為我祈禱吧，愛你們！

就是在金到達印度的時候，克洛伊去見了大勇。開始克洛伊不知道大勇就是金的前男友。後來她知道了，猶豫了幾天──不超過一周──還是繼續約會下去。

在猶豫不決的那幾天裡，克洛伊想明白了兩件事。第一件是，金被大勇偽裝出來的愛情捕獲並且拋棄。第二件是，大勇傷害了金，也一定會在自己身上故伎重演。

在克洛伊的想像裡，大勇熱愛耀眼奪目的女孩。當他看到一個姑娘眾星拱月，他就控制不住地走上前去要征服她。

那一次，他看到了金和她的漂亮朋友們，跳肚皮舞的女教師法麗哈、當過平面模特兒的印度女郎。他看到她們的眼神裡同時在命令他：「過來！」和「滾開！」她們職業正經，下班後卻從事著展示美貌和性感身體的職業。她們不賺多少錢，卻永遠趕在去餐廳赴宴的路上、趕在去機場、去度假勝地的路上。她們的錢從哪兒來的？這些姑娘是妖精，沒錯的了。

他像唐僧走進盤絲洞一樣，決心把自己的身體和心獻祭給這些吃人肉的妖精們。他表演著細膩入微完美男友角色，他讓自己跪在地上，他把她們供奉起來膜拜。他也注意到了，姑娘們因為他而開始嫌棄自己的男友。這時他就越是表現得忠貞不二。要說他從來沒有幻想過把這些姑娘們放在一張床上，那可是撒謊。（四）

印度 機場

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