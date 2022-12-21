國王街上的公主（一）

顏寧儀／圖

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「過齊化門、起手豆瓣胡同，孚王府對過兒，就是你說的那個King Street？」最後的洋文這麼彆扭，淑貞說不順嘴。

「這裡頭沒有胡同和城門，只要記著King Street，跟我說K-I-N-G。」對面的女人用手比劃，好像這個洋文詞是個饅頭，掰碎了，一點點往淑貞的嘴裡塞。可洋文不比中國話圓滑服貼，個個有稜有角，下不去，不是卡在嘴裡，就是卡喉嚨裡，淑貞覺著格外難受。

「媽，你一定要記住，King Street，實在不行，就記住國王街。出去找不到家，別人問起來，就說家在國王街。到了國王街，中國人多，你就丟不了。」

女人叫「媽」，淑貞想這是個圈套，千萬不能應了。媽，簡簡單單一個字，真要戴頭上，女人這輩子可一下就過了大半。當媽的人，誰不是早早許了人家、過了門，又有了孩子。自己一個姑娘家，沒有的事。再說了，對面的女人，歲數比自己大，怎麼可能是自己的孩子，自己還是個孩子。

「不要叫我媽，我不是你媽。我還沒有成家，我不嫁人。」

「媽，你又來了。你六十多沒嫁過人，我四十了還單身。如今女性解放，咱家真是配合，欸，別走啊，媽。」女人拉過淑貞，服了軟，「算了，不說了，你不是我媽，我是你媽，這下總成了吧。」

淑貞想，女人的話裡也許有半句是真，自己肯定不是她媽，她也不是自己的媽。女人從模樣上看，倒像是自己的姨。

存了這個念頭，淑貞打量這個喊自己「媽」的姨，頭髮不倫不類，前面沒個齊瀏海，兩邊留的頭髮又太長，好像大清完了，街上那些個剛剪了辮子的男人。眉眼哪，自己倒是隨她，嘴的形狀更是，子玉說過的，旁人是眉毛像新月，到你這裡，嘴唇卻像月亮，紙鉸個剪影，薄薄一層貼在臉上。大約女人終嫌這嘴薄的不牢靠，厚厚刷了幾遍口紅，塗漆似的，弄出些立體的模樣。淑貞看不過，恨不能伸手抹平。

女人手搭在臉上，五個指甲上的蔻丹水紅，都湧向眼角，仔細看還有血絲。眼睛大、眼皮淺，兜不住血色往外滲，暈染成酒紅的眼影，帶上嘴上的口紅，整張臉都像在壓著紅平韻。淑貞忍住沒說，這麼多紅色卻沒一個正經，團在一起，淨是些腥氣，不討喜。這女人，只該叫她紅姨。

紅姨大約累了，用手揉太陽穴。本來臉上光而白，可粉底下的褶子經不起拉扯，鉤出細長的紋理，好像颳了一處風，吹開雪，露出地面的斑駁。

淑貞覺得女人頂的是自己的眉眼，卻全不珍惜，肆意糟踐。淑貞心急，好像自己就這麼一幅值錢的頭面，平時小心翼翼不敢用，如今反給外人借去，風吹日曬，胡亂塗畫，毫不吝惜。

淑貞伸手抖了抖紅姨的頭髮，「好好一個臉，畫成什麼樣子，這頭髮也不規整規整。」

紅姨側臉，收回頭髮，「這是Cher頭，流行的。」淑貞想，這又是個洋文。

紅姨說：「跟你說這個幹麼，說了你也不懂。一會兒我帶你出去走走，今天有遊行 ，可別再亂跑了，還是那句話，真找不到家，只要記住了King Street就好。出去了跟緊我，外面人多，亂。」

淑貞說：「這是要打仗，和日本 人打仗？」

紅姨聽了，浮出個笑，這笑只在嘴角露個頭，轉瞬沒了蹤影：「不是日本人，是美國人打越南 人，大家都要和平，反戰。」

淑貞說：「那是美國人的事，和我們有什麼關係？」

「我─們─就─在─美─國。」紅姨排出句話，拆成六字，一個個往外扔，聲音大而脆。這動靜淑貞熟悉，小時候，南城撂地擺的棋局，每個棋子就是這樣落子無悔，擲地有聲。

淑貞想，這是哄我。美國多遠，要坐大海船的，以為我不知道。紅姨是父母派來守著自己。不過紅姨說要出去，倒是個機會。淑貞摸了摸口袋裡的錢，幸虧平時攢了不少，現在可以派上用場。

紅姨給淑貞撫撫頭髮、理理衣服，蹲下去扶著她穿上鞋，走到前面領淑貞下樓。淑貞手揣在兜裡，摩擦那幾個銅元，估算數目，只要到了街上，先緊著攔輛洋車，奔燕京大學。錢不夠，也不怕，只要到了燕京大學，喊子玉，找到子玉一切就都好了。要是沒有洋車？那就找巡警，內二局的王巡警就一直在街面上。

王巡警好找，高個子，一身警服總是乾淨，裡外透著精神。淑貞每次上學，王巡警不管在哪頭兒，人過不過來不知道，聲音一準能過來：沈家小姐好，別跑，慢點兒，悠著點兒，留神車。

淑貞聽見笑，跑得更快，那一身愛國藍布裙子和月白色的絲襪子，誰能錯過。

王巡警衣服漿洗得勤，聽人說是新娶的媳婦賢慧。淑貞得意，就算王巡警有老婆，可也不礙著他喜歡自己，就像自己喜歡子玉，也不礙著別人喜歡自己。

街上全是洋人，淑貞像被燙了一下，身子縮回來。這是哪兒？這麼多洋人，是東交民巷？怎麼出門就是東交民巷？不對，自己家明明在齊化門。（一）