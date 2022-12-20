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又是秋天（九）

凌珊

雪雁道：那她現在不是挺幸福的嗎？教兩門課，剩下的都是做實驗。如果幸福，管他叫什麼呢！如果有人現在給我一份教書的工作，叫我林老太、林姥姥都行。

那你是二十六，汪彤說，等你六十二，看你還會這樣說。

少凡道，劉老太當初也是沒少吃苦，下過鄉。讀完博士一把年紀了，找老公像丟手絹，找也找不到。所以啊，女生用不著讀那麼高的學位，讀完都老了。最後也得跟劉老太一樣，路邊有顆螺絲釘，車拋錨，等老美來搭救。

我每天吃十個蝦，雪雁學劉老太的樣子，舉起手指。不多不少十個，蛋白質營養都保證了。雪雁說：她整天見到我們，就抱怨老公太愛乾淨，衣服跟變色龍一樣，一天換一百次。上班回來換衣服，出去走一圈，回來衣服也要換下來一套。換完了就洗，就那麼兩件衣服，也「匡噹匡噹」用洗衣機。衣服沒穿破，先洗破了。

餐館一出來，少凡直奔實驗室，劉老太則打道回府，剩下的人窸窸窣窣開車去公園。公園野餐桌上，雪雁細心地拿出早買好的月餅，摩尼抽刀斷餅，二一添作五，一半再分成二分之一。

真小氣，這麼小塊。尼娜說，舉著那小塊的月餅像繡花似地看著。

吃的是氣氛，就像功夫茶，你以為大碗茶啊。雪雁說。

幾個人在月下嘻嘻哈哈分吃了。月亮也小氣，剛亮了一會兒，就躲到雲層後面，公園裡黑乎乎的。月下賞月其實要有燈的。從前的人家在院子裡賞月，也要擺上八仙桌，瓜果月餅，然後圍坐一圈，吃吃講講看看。他們這樣，荒郊野地一樣，黑魆魆的一片，夜色冷清，人也冷清。

站了一會，大家都張羅要回去。雪雁跟摩尼、尼娜一道。剛才汪彤跟著少凡的車來，回去就得有人送。（九）

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