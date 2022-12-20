我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

永恆花期（全文完）

木蘭舟

「咦，那不就像我們在鄉村的向日葵田裡的偶遇一樣嗎？那時我在欣賞風景，你在一旁拿著相機拍來拍去，直到那片風景與我一同闖入進了你的視野。」

幸福地靠在男孩的肩膀上，他們低聲私語著，踱步離開了展館。而我在畫前的休息椅上，看到了那支熟悉的雨傘，似乎這老舊的傘上花與葉都在，只是又多了幾道肉眼看不清的傷痕。

我沒有嘗試追上他們，歸還雨傘，興許從一開始，它就不屬於任何人，而是這把椅子，或這棟展館。

沒多久，展館的燈一盞接一盞熄滅。暗淡的環境下，畫中的她淚水彷彿消失了似的，我緩緩將手舉起來，伸向她，就如那對情侶說的一樣，這是我們第一次的邂逅──只是以另一種形式。

沒過多久，我辭掉了服裝設計公司的工作，搬到了城市的另一邊，創辦了自己的工作室。某天正午，我閒來無事翻開了自己在故鄉尋找靈感時的繪本，一支乾扁的小向日葵不經意地落在了地上。

我將花拾起，靜靜看著它。我已經記不清它何時存在於我的繪本裡，甚至有些記不清它的來源。我能見到的，是那份已然褪去的溫存，那充滿暖意的黃色與希望的綠色彷彿都回到了梵谷的〈向日葵〉之中，獨留一支黯然失色的它。

助手從我的身邊走過，見我手裡攥著一支小向日葵，端過來五顏六色的花瓶，我端詳著它們，有些恍惚。最終我還是選擇了桌上的白瓷杯。

我倒了些水，即使我知道這無濟於事。我將花放在窗邊，在這陰雨天它顯得無比突兀。它面朝著天空，彷彿已經預知到了下一刻陽光穿透雲層的位置。我則在旁邊守候著它，等待著它下一個綻放的日子。（全文完）

上一則

明信片的故事

下一則

影子

延伸閱讀

永恆花期（一）

永恆花期（一）
微軟共同創辦人艾倫60件藏品 拍出15億天價

微軟共同創辦人艾倫60件藏品 拍出15億天價
德州人語／環保人士們瘋了嗎？

德州人語／環保人士們瘋了嗎？
義環保人士潑豌豆湯抗議 梵谷名畫又遭殃

義環保人士潑豌豆湯抗議 梵谷名畫又遭殃

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02
拉斐爾畫作〈雅典學院〉全圖，可以看到離觀者最近的米開朗基羅。（取自維基共享資源）

三人行（上）

2022-12-15 02:02
童年家常都在家用餐，一碗五穀粥配簡單小菜。（蔣勳．圖片提供）

母親的家常菜（上）

2022-12-17 02:02

當時只道是尋常

2022-12-13 02:01

大媽不大媽

2022-12-16 02:00

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標