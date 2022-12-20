「咦，那不就像我們在鄉村的向日葵田裡的偶遇一樣嗎？那時我在欣賞風景，你在一旁拿著相機拍來拍去，直到那片風景與我一同闖入進了你的視野。」

幸福地靠在男孩的肩膀上，他們低聲私語著，踱步離開了展館。而我在畫前的休息椅上，看到了那支熟悉的雨傘，似乎這老舊的傘上花與葉都在，只是又多了幾道肉眼看不清的傷痕。

我沒有嘗試追上他們，歸還雨傘，興許從一開始，它就不屬於任何人，而是這把椅子，或這棟展館。

沒多久，展館的燈一盞接一盞熄滅。暗淡的環境下，畫中的她淚水彷彿消失了似的，我緩緩將手舉起來，伸向她，就如那對情侶說的一樣，這是我們第一次的邂逅──只是以另一種形式。

沒過多久，我辭掉了服裝設計公司的工作，搬到了城市的另一邊，創辦了自己的工作室。某天正午，我閒來無事翻開了自己在故鄉尋找靈感時的繪本，一支乾扁的小向日葵不經意地落在了地上。

我將花拾起，靜靜看著它。我已經記不清它何時存在於我的繪本裡，甚至有些記不清它的來源。我能見到的，是那份已然褪去的溫存，那充滿暖意的黃色與希望的綠色彷彿都回到了梵谷的〈向日葵〉之中，獨留一支黯然失色的它。

助手從我的身邊走過，見我手裡攥著一支小向日葵，端過來五顏六色的花瓶，我端詳著它們，有些恍惚。最終我還是選擇了桌上的白瓷杯。

我倒了些水，即使我知道這無濟於事。我將花放在窗邊，在這陰雨天它顯得無比突兀。它面朝著天空，彷彿已經預知到了下一刻陽光穿透雲層的位置。我則在旁邊守候著它，等待著它下一個綻放的日子。（全文完）