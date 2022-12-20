阿普航空／圖

金在迷醉裡，似乎看到他在清理杯盤和狼藉，似乎看到他走近自己，低頭看她，撫摸她額前亂髮。然而第二天，完美男友就斷掉了聯繫。

也不是失蹤。因為金在打了十幾個電話、發了幾十個簡訊、留了幾十個留言，都沒有得到回覆之後，開車去他家門口守候，看到了他本人。金看到他深夜回家。看到他臥室的燈亮了。看到他穿著Boxer出來，把垃圾桶拖到路沿。

金回了自己家，把自己灌了個醉，醒來後給克洛伊打了電話。

在金的Facebook頁面上，克洛伊找到了法麗哈；再跟蹤到法麗哈的相冊，看到了金的生日派對相冊。相冊裡，金的完美男友不是離鏡頭太遠，就是離鏡頭太近──確切地說，是法麗哈的鏡頭幾乎貼他臉上了，以至於男子的五官都有點變形了。克洛伊隨即忘掉了這個聽來的故事中的男人。

4

大約一年後，克洛伊在約會軟體發來的速配對象中，遇到了金的這個前男友。後來她知道他叫大勇。

一開始不知道，大勇就是金的前男友。速配對象發來問候，雙方在系統的聊天軟體有來有往地聊了一周。克洛伊開始給大勇發簡訊，附送了她做的飯菜的照片，大勇發來他養的寵物小白狗照片。短信聯絡了一陣子，大勇問：周末可有空見面？見面了，發現真人不如照片英俊，但也更加生動親切。第二次約會，大勇用中文寫下他的韓國名字──韓國人有時候會賣弄他們學過中文。

這個時候克洛伊想起來，金說過的，前男友的韓國姓氏比較少見──「和你的中國姓發音一樣呢。」這下對上了：姓氏、職業。

克洛伊早早結束約會，到家後撲到電腦前，翻看金的Facebook。這一年裡，金搬去了三藩市。克洛伊看到金和新朋友們定期在三藩市外的森林公園爬山。金站在山頂高舉雙手。金在深谷的溪邊蹦跳。金站在千年古樹被中間挖開的一條路中間，驕傲地叉著腰。金在餐廳酒吧和新朋友們合影──這讓克洛伊想起了那個輝煌的情人節晚宴。金的自我介紹也改了，在三藩市的金，是「創業者、戶外愛好癡迷者、女程式師、宇宙旅行家、冥想家」。

克洛伊知道，現在她只有兩個選擇：要嘛立即告知大勇，他們倆不合適；要嘛裝作不知道，繼續與他約會。

5

時間到了2012年，智能手機 替代了黑莓。每個人都擁有了社交帳號，連老爺爺、老奶奶們也建立了Facebook帳號，? 兢兢業業地經營著孫輩們的成長史。有了智慧手機，人們可以在公共交通工具上低著頭按鍵，理所當然地迴避眼神接觸，然後在夜晚登陸，向陌生人尋求溫暖和興奮。

金突然在Facebook上聯繫克洛伊，說她剛剛回到東岸，在父母家住幾周，想去爬山了。

克洛伊一直在Facebook上跟蹤著金。金又一次改了自我介紹：創業者、公主、素食主義者、抱樹的、極限運動愛好者。雖然克洛伊和金互相follow，但克洛伊還是覺得，她對金的關注更像是跟蹤。

現在她跟著金，走在一個據金描述是一個「非常容易爬」的山道上。這是一個上升坡，克洛伊只能眼睛死死盯著行走在前面的金硬邦邦突出的小腿腱子肉。她不得不手腳並用。她覺得自己隨時會噴出一口血霧來。

金不時回頭朝她鼓勵地笑。

克洛伊不知道自己是怎樣到達頂峰的。金在一塊巨石上打坐，風從四面八方打向她。下面就是深深的森林，兩座森林中間夾著一條峽谷，深綠色的河流奔騰其中。但是在山頂的克洛伊對山下的景色毫無記憶。她是回家後看到金發布的爬山照片，才記起了山頂的景象的。

下山後，兩個克洛伊告別。這是克洛伊最後一次見到金。

那麼，過去的一年裡，兩個克洛伊各發生了什麼呢？

搬去三藩市的金，職業不詳，但是一直忙碌。克洛伊在金的Facebook頁面裡看到，她帶著男男女女十幾個朋友們，從三藩市出發，先去了日本，在那裡她們泡了溫泉、參拜了京都的寺廟。幾天後他們轉去了越南 ，租了小電驢飛馳在胡志明市的大街小巷，或是十幾個人坐在半露天的大排檔，整齊一致地看向鏡頭、整齊一致地笑著。她們在越南待的時間最久。大約有一半人在越南行之後就回美國了，餘下的跟隨著金去了泰國。相冊裡出現了寺廟、赤腳僧侶。

隨後金應該是獨自一人去了印度 。克洛伊這樣猜測，是因為印度的那些照片裡，就沒有再出現過十幾人的大合影了。金發布了新德里街市的相冊，被鏡頭捕捉到的印度男人們怒視著偷拍他們的拍攝者。（三）