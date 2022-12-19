涼水不能喝，汪彤說，我從來都是加熱。

愛德華問：泡茶，還是咖啡 ？

不泡茶也不燒咖啡，就是喝，白開水這叫。北京 有名的，你上王府井茶館，長嘴壺先就給你來碗熱氣騰騰的白開水。要不涼白開也行，一般家裡夏天都會備一大水壺涼白開，放學了打開倒上一杯，就可以喝。

愛德華說：這涼白開怎麼聽起來比可口可樂 還好喝。

那是，汪彤說，我從來不喝可樂，你看我牙多白。美國人牙齒像洛磯山，都是喝可樂喝的。還有那個。汪彤指著牆角一大瓶、一大瓶的Dr. Pepper，安妮的寶貝們。安妮整天一下課就「噗哧」打開一瓶，然後端著「登登登」上樓。看她從來不做飯，好像整天不吃不喝，全靠這些生命泉啊！愛德華愣愣地聽著。

轉眼就到了中秋節，雪雁說，咱們聚餐吃個飯，然後去看月亮好不好。汪彤說好。少凡說太好了，就是中秋節美國人不放假，他的實驗不管月圓月缺都得做。

那先吃飯，然後去做實驗。汪彤說。

到了中秋這一天，大家先去餐館吃飯，就是上次去過的「福摩薩」，老闆娘都認識他們了。照舊是椒鹽大蝦、鮮菇青江菜、芥藍牛肉、羊肉煲，還有一個青椒土豆絲，還有一些雜七雜八的小吃。座上還多了幾個人，除了汪彤、少凡、雪雁，還有摩尼、尼娜、吳博士、劉老太。後兩位是少凡大學同事，劉老太老公不在此地，吳博士就是上次教會結婚的那個，新婚太太也在另一個城市工作。摩尼和尼娜都是雪雁的室友。一大幫人除了單身，就是跑單幫的阿慶嫂、李奶奶和李玉和。

大家張口閉口「劉老太」，有一次到底給劉老太聽到了。她很生氣，少凡說，人家也就四十幾歲啊！少凡學她的口氣說。（八）