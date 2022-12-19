我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

又是秋天（八）

凌珊

涼水不能喝，汪彤說，我從來都是加熱。

愛德華問：泡茶，還是咖啡

不泡茶也不燒咖啡，就是喝，白開水這叫。北京有名的，你上王府井茶館，長嘴壺先就給你來碗熱氣騰騰的白開水。要不涼白開也行，一般家裡夏天都會備一大水壺涼白開，放學了打開倒上一杯，就可以喝。

愛德華說：這涼白開怎麼聽起來比可口可樂還好喝。

那是，汪彤說，我從來不喝可樂，你看我牙多白。美國人牙齒像洛磯山，都是喝可樂喝的。還有那個。汪彤指著牆角一大瓶、一大瓶的Dr. Pepper，安妮的寶貝們。安妮整天一下課就「噗哧」打開一瓶，然後端著「登登登」上樓。看她從來不做飯，好像整天不吃不喝，全靠這些生命泉啊！愛德華愣愣地聽著。

轉眼就到了中秋節，雪雁說，咱們聚餐吃個飯，然後去看月亮好不好。汪彤說好。少凡說太好了，就是中秋節美國人不放假，他的實驗不管月圓月缺都得做。

那先吃飯，然後去做實驗。汪彤說。

到了中秋這一天，大家先去餐館吃飯，就是上次去過的「福摩薩」，老闆娘都認識他們了。照舊是椒鹽大蝦、鮮菇青江菜、芥藍牛肉、羊肉煲，還有一個青椒土豆絲，還有一些雜七雜八的小吃。座上還多了幾個人，除了汪彤、少凡、雪雁，還有摩尼、尼娜、吳博士、劉老太。後兩位是少凡大學同事，劉老太老公不在此地，吳博士就是上次教會結婚的那個，新婚太太也在另一個城市工作。摩尼和尼娜都是雪雁的室友。一大幫人除了單身，就是跑單幫的阿慶嫂、李奶奶和李玉和。

大家張口閉口「劉老太」，有一次到底給劉老太聽到了。她很生氣，少凡說，人家也就四十幾歲啊！少凡學她的口氣說。（八）

咖啡 可口可樂 北京

上一則

塞尚「麵包和雞蛋靜物」畫作藏自畫像 辛辛那提藝術博物館展出

下一則

傷心的聖誕節

延伸閱讀

聖露西亞總理皮耶訪台 蔡英文國宴接待

聖露西亞總理皮耶訪台 蔡英文國宴接待
海洋四省

海洋四省
新書爆：川普曾狂追黛妃 想共度春宵 遭斷然拒絕

新書爆：川普曾狂追黛妃 想共度春宵 遭斷然拒絕
「暮光之城」狼人結婚了 3主角中第一個走入婚姻

「暮光之城」狼人結婚了 3主角中第一個走入婚姻

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02
拉斐爾畫作〈雅典學院〉全圖，可以看到離觀者最近的米開朗基羅。（取自維基共享資源）

三人行（上）

2022-12-15 02:02
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01

當時只道是尋常

2022-12-13 02:01
童年家常都在家用餐，一碗五穀粥配簡單小菜。（蔣勳．圖片提供）

母親的家常菜（上）

2022-12-17 02:02

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠