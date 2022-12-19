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更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

昨日重現（五）

紅山玉

走出火車站，沿著上坡路一邊走，一邊打聽著東風汽車聯營公司某設備處的地址。十月初的天氣，這個山城還不算寒涼，但是白露的心裡卻感到萬分的涼意。她不知道她是否可以找到周立。來之前她沒有告訴周立，自己要來的信息。確切地說，自從上次給周立打電話試圖聯繫他，卻沒有成功之後，白露還沒有和周立說上話。這次遠道而來，也是白露自己單方面的決定。白露終於到了周立居住的宿舍。

「你怎麼來了？」打開半扇門的周立冷冷地看著白露。

「我怎麼就不能來？你難道不該解釋一下，發生了什麼事情嗎？」白露帶著哭腔問周立。

周立一回手帶上了門，門在他身後「匡噹」一聲鎖死了。白露的心一下子從頭沉到腳，她明白周立這是要拒自己於門外的意思。都到了宿舍的門口卻不讓入內，顯然在周立的心裡，白露徹底成了外人。

「走吧，我們去吃個飯，買件衣服。」周立在前面走，也不管後面的白露是否同意，逕直走出了職工宿舍大樓，走到了大街上。那條街叫二堰街道。

二堰街道的一家服裝店裡，周立挑了一件牛仔上衣，說：「回頭穿上吧，天冷。」還不等白露表達自己的意見，周立已經迅速交了錢，將衣服塞進了白露的手中。

「我還有事，我走了。」周立走出服裝店，留下這一句話便揚長而去，再也不管旁邊呆若木雞的白露，再也不看白露那張慘白如一張紙的臉。

白露愣了幾秒，忽然往前跑了幾步，喊了一句：「明早車站你送我？」

「好，我送你。」風中送來這四個字，卻不見周立回頭看一眼。

剩下白露愣愣地站在二堰街道的一個十字路口，不知道自己該往何處走，白露甚至分不清東西南北。（五）

汽車

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