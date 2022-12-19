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無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

永恆花期（一四）

木蘭舟

「我啊，我曾經就像是現在的你，但現在我則是未來的你。我將是那位見證西部最後一位牛仔被遣送到監獄的人……」

他突然咳嗽了一下，並接著說道：「我在用自己的方式，記錄著文化與藝術相關事物的消逝，對這座即將死去的城市，做著最後的追憶吧。」

他那夾著菸的手明顯顫抖著，不知是因為快抽完了，還是不想讓我看到那顫抖的手，他匆匆忙忙扔進了垃圾桶裡。他拿起了自己的公文包，眼睛正視著我。他的那雙大手像是老虎鉗似鄭重地抓住了我的手，口中念念有詞地表示著感謝，我倒是有摸不著頭腦。只是他的眼神裡像有一束不起眼的小火苗再次重燃，變得炯炯有神。

「我現在將前往另一座城市的畫展，無論如何，還是很高興遇到你，謝謝。」他的語氣一掃之前的頹廢。雖然我與他完全是萍水相逢，可以說是完全不了解，但或許，我們之間也許並不陌生。他隨手叫了一輛的士，消失在「極簡主義」的流動中。

暮色溫柔地托著城市那困乏的頭顱。在閉館時，仍有一對情侶遲遲沒有離開，他們依舊站在我的主題畫前安靜地賞畫。我也不由自主地在他們身後停了下來，我望著畫中的她，面向那赤橙色的天空。她隻身站在向日葵田裡，莖葉之間她給了我一瞥，蘊含著遺憾和恐懼的淚水就在眼角那裡焦慮地遊蕩著，像無數支向日葵中的一員，又或者是無數個她。

那對情侶沉默了半晌，直到女孩好奇地問男孩關於這幅畫的想法。男孩不假思索地說道：「興許是畫家記錄傍晚在向日葵田裡的一次邂逅吧。」（一四）

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