阿普航空／圖

姑娘們開始了一輪互相介紹，然後談到了天氣、職業、前男友們。在情人節的晚宴上談到前男友們，不免重新勾起了她們的不滿。於是金發起了一個下流話題：怎樣在第一次約會時，就斷定男人的性功能。

這個話題顯然不妥。同樣顯然的是，誰也不想制止金。

鼻子──法麗哈說──鼻子越大，那玩意兒就越大──沒錯，我驗證過，千真萬確。

印度 女郎先笑，再用手語翻譯給黑人 女孩。她們配合得很好，同時張開嘴、同時攤手。

金扭過頭去，看著不遠處站著的餐廳老闆，笑問：瞧那傢伙，鼻子夠大的，你們覺得他怎麼樣？

大鼻子的餐廳老闆本來也一直在望著姑娘們，看到金似笑非笑地瞅著他，像是被催魂術招喚了似的，居然逕直走了過去，和每個姑娘問了好，讚美了她們的美貌，笑著退去。須臾，大鼻子老闆又端著盤子走了回來，盤子上立著五個細頸瓶，每個細頸瓶裡插著一支紅玫瑰。

於是每個姑娘都得到了一枝紅玫瑰。從那一刻起，晚宴的氣氛變了。下流的玩笑自動停止了。

桌上突然多出一瓶香檳，不知是誰點的。問男侍應，是不是老闆贈送，男侍應說不知道。不管怎樣，她們還是每個人都痛飲了大杯的粉紅色美酒。

克洛伊隨口問了句：手語難學嗎？印度女郎說：我們現在就讓你履歷上多一項技能！說畢，就把克洛伊拉過去，坐到黑人女孩身邊，現場教起了手語。

金隨身帶來了拍立得相機，招呼男侍應生給她們合影。

餐廳老闆也擠過來和她們拍照，一邊嘴裡嚷嚷：姑娘們，你們真的個個都像模特兒呢！

金笑著說，印度女郎給梅西 商場拍過促銷廣告，要不，她也給你的餐廳做做廣告吧？

印度女郎笑著說，可惜她是素食者，不然她還真的可以給他家的美食宣傳、宣傳呢。

鄰座的老夫婦不時回頭，含笑注視她們。結帳離開時，老夫婦走到姑娘們桌前，誠摯地感謝了她們，說她們一個晚上的歡聲笑語，讓他們也感到了快樂和美好。

很多年後，克洛伊都還記得那個神奇的晚宴。

是什麼讓那個夜晚化腐朽為神奇呢？前一刻她們還只是一群陰鬱、焦躁，講著下流笑話的女孩們，下一刻她們光芒耀眼，接受著陌生男人送上來的讚美，享用著慷慨贈與的食物和美酒。憑什麼？憑那些人已經不再擁有，而她們還在肆意浪費的東西：青春。

3

春末是跳槽的最好時機：前一年的豐厚獎金已到手，有些人還升了職。金已經離開了事務所，也有幾個月時間沒有和克洛伊聯絡了。這一天，金約了克洛伊出門爬山。

她們走了公園的木棧道，兩邊跑步的人絡繹不絕，忽然所有的人像商量好了似的，全部消失了。春雨突如其來，樹上的樹粉和地上揚起的塵土上下夾擊。金和克洛伊倉皇逃回金的車裡。雨點「噹噹噹」敲打著車頂。兩人困在車裡，走不了。

金在等候雨停的空隙裡，告訴克洛伊，她遇到了一個人。他是個韓國裔，在銀行工作，非常英俊，為她做了一切男朋友才會做的事情：金說的話他都記得，她喜歡的東西提一句，他隔幾天就買了送她。做飯給她吃。她肚子疼的幾天裡，給她送止疼片。任何時候都主動彙報行蹤。睡前發短信，她不說晚安，他絕不先說晚安。看到什麼好玩的圖片，隨手轉發給金。會主動認錯。他陪金去動物收容所挑選小狗。他建議金在他家放幾套睡衣和洗漱用品。他已經宴請過金要好的女朋友了──她們都喜歡他。說到這裡，金停了下來。顯然克洛伊並不算金的好朋友，因為這是克洛伊第一次聽說金的這個完美男友。不過克洛伊並不在意。

金說，一切都像是要求婚的樣子。他擅長聆聽，揣摩她的心意、實現她的心願，他的每句話、每個行為都恰到好處，甜蜜、不黏膩。他不催促，不是著急和女人上床的好色鬼。他擅長接吻，身材頎長。說到這裡，金再次停住。這次停頓是因為羞怯。

他們關係的最高點停頓在金的Surprise Birthday Party──完美男友和金的女朋友們籌劃了一陣子了（克洛伊猜測，是印度女郎和法麗哈兩人）。派對也堪稱完美。金的女友們都愛上了這個男人。印度女郎說，他完美到讓她想立刻甩掉自己的男朋友。

金喝醉了，吐了、哭了。姑娘們在她家橫七豎八地醉倒。她們在深深的醉裡面，還在笑著、說著胡話、嘆息著。（二）