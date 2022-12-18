汪彤心下遲疑，她原本是想自己暢遊校園景色。可是剛剛才讓人把那些文檔傳過來，轉身就說不，也太不具有國際友好精神。再說他已經在這個校園待了三年，不知道要比她這個新來乍到的懂得多多少，有個嚮導陪著，還不願意嗎？

所有的檔都傳完了，兩個人背著書包走出大樓。紅男綠女，一樹樹的葉子都變紅了。汪彤左一張、右一張拍樹、拍景，愛德華就拍她。

兩人走著，就到了汪彤住的地方。這公寓好，愛德華說，裡面住的都是精英，以前有個朋友就住這裡。

汪彤說，那就給精英樓也來一張吧。

大家的窗戶都裝了百葉窗，樓不大，三層梯形，蓑衣草似的外皮，白色的百葉窗一格格正好點綴。目光轉移到汪彤這間卻沒有窗簾，黑洞洞的像隻大眼睛愣愣地瞪著。

我買了窗簾的，汪彤說，還沒裝，窗戶太高。

那我上去幫你裝。愛德華說。

一句話又招來一幕話劇，汪彤心想。可是沒窗簾確實不方便，晚上換衣服都得關燈，像地下工作者一樣，趁著月黑夜完成，要不就只好躲進廁所。

兩個人上了樓來，汪彤的室友安妮也在。一陣招呼後，汪彤帶著愛德華走進臥室。

臥室裡很溫馨，陽光明亮而柔和地從窗戶照進來。愛德華踩著書桌，瘦高的個子一下子就觸到窗戶頂。他麻利地把窗簾串上，金屬橫桿發著亮光，在他的剪影裡穿梭閃爍。

一切完畢，他又像體操運動員 一樣，「繃」的一聲蹦到地上。如果影子也可以帶特性，那麼他跳下來的瞬間，是有彈性而磁性的。

喝杯水吧！汪彤說著，帶著愛德華到了客廳。拿起熱水壺，接水，放電爐上。

為什麼要加熱？愛德華驚奇。（七）