回到城市的一周後，畫展 如期展開了。展會期間，我結識到了不少像我一樣的半職業畫家，大家興致勃勃地交談繪畫相關的議題。直到一些藝術公司的探子像這水泥叢林中的樹蛇嗅到了這裡的獵物一樣，一開始僅僅在旁偷聽尋找時機，到後來滲入到交談之中，行雲流水。但當他們想與我搭話時，我直接轉身離開了展館。

推開門的一瞬間，像是撞上了蜂群，汽車 的喇叭聲和人的叫喊聲連綿不絕，我突然緊張的神經像是中了蜂毒。正當我被這突如其來的煩躁感困擾時，看到一位穿著老式單色西裝的男人半靠在牆邊抽著菸，腳邊放著一隻只有些過時的公文皮包。

「要來支菸麼？」那男人主動搭話。我也記不清上次抽菸是什麼時候了，算是不知不覺戒了菸，或者說我從來也沒對菸感興趣過，我擺了擺手，謝絕了。

那男人表情依舊自然，笑了笑說道：「這是你第一次的畫展麼？」

我點了點頭。

「你的作品很有故事性，但我不認為在這裡有人讀得懂你。」他看著街上的車流，有意無意地說道。

他的話突然吸引了我的注意力。「沒有別的意思，我只是實話實說。」

他又吸了口菸，慢慢讓煙霧從鼻腔內釋放出來。他那隻夾著菸的手指了指馬路上來來回回的車，「你所看到的是一輛又一輛極簡主義，從一個既定點前往至另一個既定目標。你的畫展就像是蘇格拉底的蘋果 一樣，太複雜，需要花時間去思考，這可不是他們能接受的。」

「你是誰？」我終究還是忍不住問道。（一三）