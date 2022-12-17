還有，跟美國人近距離接觸，好像特別能體會非我族類之不一樣。看看愛德華手臂，金光燦爛，縷縷可以梳小辮了。連帶著跟美國人在一起的人也個個像Hercules，攀岩走壁慣了，動作幅度都是大力士的模樣。那個Dynasty越南 店裡的幾個越南女人都有點這樣的趨勢，走路、說話的聲調都有點大力士的架勢。這雜貨店卻叫「朝代」。

你去過Dynasty嗎？汪彤突然就問愛德華這麼一句。

商場那條街上的嗎？愛德華說，聽說過，沒去過。

這裡越南人好像很多。汪彤說。

從前有個越南電視劇叫《朝代》，愛德華說，就像日本 人的櫻花，所以大家都爭著給自己起名字叫「朝代」。你這名字有什麼意義嗎？我知道中國漢字都是有講究的。

那你知道得不少。汪彤答。

我以前的女朋友是韓國人，我知道有很多韓國字和漢字是一樣的。愛德華臉上露出一絲得意和羞怯。

這真是個大千世界，汪彤心想，自己簡直是鄉巴佬，越南人、韓國人都沒見過，別說約會了。

彤是什麼意思呢？愛德華抬頭問道，Wang我知道，是很大的姓，有電腦王。

不是那個王，汪彤擺手，但也不算全錯，灑點兒水就行了，汪彤作勢噴水。

所以這名字就是有水的紅彤彤世界，就像現在外面那樣？愛德華說，葉子全紅了，雨水嘩嘩，就是水淋淋、紅彤彤的世界了。

汪彤笑，指了指書包說：所以我帶了相機，等下就要去拍幾張這水淋淋、紅彤彤的世界。

我知道哪裡葉子好看，愛德華來了精神：科利樓旁邊那片樹林最漂亮了，我可以帶你去看。（六）