我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

長島尋寶記（全文完）

陳九

銅雕我進門就注意到了，是法國雕刻家艾米爾皮卡特的作品，表現莎士比亞悲劇《馬克白》一個情形，專為紀念該劇在白金漢宮首演而作，1982年國家美術館舉辦的「法國藝術展」就有這件作品，我有印象。這個是限量複製版，所以不會很貴，用它暗示瓷盤價格再恰當不過了。我把這兩件東西擺上檯面，剛要開口女店主就問，多少錢你給？

雨，還在下著。

據說撿漏的價格是行內大忌，即便有人談論，大多也是胡吹，真相永遠不會告訴你，因為這並不重要。唯有是與不是才是重點，其餘的山不轉水轉，理應給江湖留點面子，就像坊間常言，別問哥，哥是傳說。

回來路上我們沒去史密斯鎮和「北港香爐」，萬普兄非說天道忌盈不好再逛了，我只得一路往回開。開著開著，感覺萬普兄好像在輕盈跳躍，細看之下才發現是他渾身的肉在不停晃動著，情不自禁。

我開他玩笑，美得你普兄，今天算「奉天承運」了吧？萬普兄沒說話，接著卻唱起來，「等呀麼等情郎啊，來到大門外，一出門我就抓住了，情郎哥的……」

我馬上明白他的意思，普兄你牛，那這首是不是也適合她？「心上人，我在可可托海等你，他們說，你嫁到了伊犁……」

裡面有人等她。

應該是小鮮肉。

為什麼？

沉不住氣。

4

沒到一周，萬普兄還是被人接走了。臨行時我把那件銅雕也送給他，說《馬克白》是莎翁名劇，當然也是作家標配，請帶上，我就不出去送你了。過了一會突然有人敲門，打開一看竟是萬普兄。沒等說話，他上來一把抱住我。（全文完）

美術館

上一則

三人行（下）

下一則

重複的愛

延伸閱讀

大頸圖書館董事主席 胡黎曼連任

大頸圖書館董事主席 胡黎曼連任
長島民主黨投票率降 漸失優勢

長島民主黨投票率降 漸失優勢
威徹斯特紅轉藍 號稱紐約市第六區

威徹斯特紅轉藍 號稱紐約市第六區
逮加油站槍匪 長島華警獲表揚

逮加油站槍匪 長島華警獲表揚

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02

好奇心與天才

2022-12-11 02:02

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責