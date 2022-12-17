長島尋寶記（全文完）

銅雕我進門就注意到了，是法國雕刻家艾米爾皮卡特的作品，表現莎士比亞悲劇《馬克白》一個情形，專為紀念該劇在白金漢宮首演而作，1982年國家美術館 舉辦的「法國藝術展」就有這件作品，我有印象。這個是限量複製版，所以不會很貴，用它暗示瓷盤價格再恰當不過了。我把這兩件東西擺上檯面，剛要開口女店主就問，多少錢你給？

雨，還在下著。

據說撿漏的價格是行內大忌，即便有人談論，大多也是胡吹，真相永遠不會告訴你，因為這並不重要。唯有是與不是才是重點，其餘的山不轉水轉，理應給江湖留點面子，就像坊間常言，別問哥，哥是傳說。

回來路上我們沒去史密斯鎮和「北港香爐」，萬普兄非說天道忌盈不好再逛了，我只得一路往回開。開著開著，感覺萬普兄好像在輕盈跳躍，細看之下才發現是他渾身的肉在不停晃動著，情不自禁。

我開他玩笑，美得你普兄，今天算「奉天承運」了吧？萬普兄沒說話，接著卻唱起來，「等呀麼等情郎啊，來到大門外，一出門我就抓住了，情郎哥的……」

我馬上明白他的意思，普兄你牛，那這首是不是也適合她？「心上人，我在可可托海等你，他們說，你嫁到了伊犁……」

裡面有人等她。

應該是小鮮肉。

為什麼？

沉不住氣。

4

沒到一周，萬普兄還是被人接走了。臨行時我把那件銅雕也送給他，說《馬克白》是莎翁名劇，當然也是作家標配，請帶上，我就不出去送你了。過了一會突然有人敲門，打開一看竟是萬普兄。沒等說話，他上來一把抱住我。（全文完）