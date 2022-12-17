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芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

永恆花期（一二）

木蘭舟

「過一會，這片向日葵田將不復存在，它們將化為灰燼重歸自然；而你手中的那一束將會成為它們的延續。你可能會漸漸忘記這大片向日葵，但請不要忘記在一切焚盡前，依舊綻放的那股驕傲。」她故作鎮定道，那一滴神祕莫測的眼淚，終究還是從她那泛紅的眼眶中流了下來。「沿著那條小路，離開這裡吧，活下去……」

隨著火勢愈演愈烈，焚盡的莖稈與花葉漸漸失去了色彩，像是顏料殘渣般漸漸消失。最終眼前就如稀釋畫筆的杯子，只剩一團渾濁的橙紅。

我穿過一條又一條街道，曾經再熟悉不過的路如今卻走得舉步維艱。我時不時回頭，即使不知在期望著什麼，只是漫無目的地往後看了一眼又一眼。

煙霧中，人漸漸多了起來，有的在路邊祈禱著，也有幾位年輕人在追逐著即將駛離的火車。其中兩名比較矯健的年輕人在我的注視下，一躍跳到了尾部車廂的欄杆上。沒一會火車在幾聲嘶叫後，，像是只見其尾不見其首的沙蟲般消失在煙塵中。

我麻木地看著眼前發生的一切，我的袖子被人拽了拽。我回頭看去，一位老人顫顫巍巍地佇立在原地，問道：「那，那輛火車還會回來嗎？」沙啞並夾雜著咳嗽聲的話我勉強能聽清楚。

我扶著他，遠處的爆炸聲依舊連綿不絕，我內心反而感到一片寧靜，那是一種認知真相後的平靜。從爆炸的方向來看，鐵軌大概不會倖存，甚至剛才那輛火車的命運我也不願去多想。我沒有回答老人的問題，只剩沉默。

「到站啦，媽媽，我們到站了。」

我猛地驚醒，座位後的母親安撫著孩子。我揉了揉雙眼，鱗次櫛比的大廈重新映入眼簾。（一二）

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