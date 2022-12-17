薛慧瑩／圖

白露穿過樓道，衝進瓢潑大雨中，背後傳來老方頭的喊聲：「丫頭，給你把傘！」老方頭的喊聲淹沒在突如其來的雷聲裡。

白露跑到校門口旁邊的四路車站。剛好一輛公交車開過來，白露看也沒看就上了車。

她要到郵局去打長途電話。學校裡還沒有開通長途電話，除了系主任的辦公室裡有長途電話，學生們平日裡只能去郵局打長途，要嘛就是寫信和外界溝通。這種事情，怎麼能讓系主任知道呢？

白露跑到了郵局，撥通了周立辦公室的電話。那個號碼，在北京雍和宮旅遊的時候，周立就告訴了她。雖然周立說沒事盡量別打電話，但還是把號碼告訴了女朋友。

白露知道彼時周立是心疼她花錢，郵局的長途電話與其說是電話，不如說是吞錢機器。一分鐘就好幾元錢。打一次電話，夠你幾天生活費的了。寫信不是更浪漫嗎？周立總是這樣說，白露也認為看信更浪漫一些。

白露總是在每一個躺在床上的夜晚，翻出周立那一封封情深意濃的信來讀，讀完一封又一封。白露甚至可以背下來周立每一封信的內容，她甚至能記住周立每一封信件到學校的時間。讀完一封信，她當晚的夢境裡就會出現溫柔的小天使 ，小天使總是用一雙柔軟的手拍著自己的後背，再哄著自己進入甜美的夢鄉。

對方的電話一直沒有人接聽。白露連著撥了五遍，只是傳來一陣鈴聲，然後就是那句：「您撥打的電話暫時無人接聽，請稍後再撥。」跟著就是那一串討厭的一點也不地道的英文。

白露試著撥第六回的時候，後面電話間外有人嘀咕了一句：「沒人接還死乞白賴地打個啥勁兒？別人還打不打電話了？」

白露回頭看，一個渾身也是濕透了的青年人正看著自己。看見她也看他，那人朝白露擺了擺手，示意她快給人家騰地方。

唉，白露長嘆一聲放下電話，然後又拿起來，想再試一次。亭子外的那年輕人已經把門拉開了，半個身子也擠了進來。

白露不知道是怎樣離開的郵局。她離開郵局的時候，天忽然就放晴了，兩道雙彩虹在東邊的天空搭建起兩座七彩橋。幾隻鴿子不知道從哪個房簷下飛了出來，正在天空享受著這雨後清新的空氣。鴿子們時而還發出清脆的叫聲，鴿子的叫聲和麻雀們的叫聲混合在一起，彷彿都在慶祝著這場暴雨 的結束。

只有白露，她是如此恨這場雨，如果不是因為下雨，她要回宿舍取晾曬在窗外的衣服，她又怎麼會這麼早看到這封炸雷一樣的斷交信？她至少應該看完下午的軍地聯歡文藝晚會吧！而此刻，白露傷心地行走在女兒河的鐵橋之上，她望著橋下滾滾東去的河水不知所措。她多麼希望那咆哮的水流可以告訴她，周立寫這封信的原因啊！河水轟隆隆地響著、流著，卻是毫不留戀地沖向了下游，流向更遠的地方。只剩下橋上站立的白露，身上之前被暴雨淋濕的衣服已經被風吹得半乾了。

白露不知道自己走了多久，直到一抹殘陽在西邊的天空描繪出一幅絢麗的油畫，她才晃蕩進了宿舍樓。所有的姊妹們都在等著她。白露一張蒼白的臉嚇壞了屋子裡的姊妹們，她們互相看了一眼。

大姊李華端過來食堂打回來的一碗菠菜雞蛋湯說：三妹喝吧。

3

白露在床上躺了一個晚上，她迅速做出了決定。五天之後就是國慶節假期，她要到十堰 去找周立。即使是死，也要死個明白。她要問清楚那個負心漢，到底是什麼原因，寫出這一封喪心病狂的絕交信。

她和周立的戀愛關係還是姥姥搭橋牽線促成的，七十歲的老太太還等著一年後白露和周立的婚禮。周立和白露從小在一個村子長大，雖說周立比白露大上兩歲，但是自從姥姥把話挑明之後，兩人無話不談，每次周立從十堰回來探親，都是住在白露家的二樓上。周立說這樣早晨起來睜開眼，就可以看見白露，晚上睡覺前在樓梯口，就能看見樓下忙活的白露，總之比回三里地外的自己家要強上百倍。

白露催過他回自己的家，跟老父親同住，畢竟工作後他不能經常回東北的家。但是周立每次都像一片狗皮膏藥一樣，緊緊黏在白露的身旁。他說心愛的鹿在哪，哪就是他駐足的森林。那個時刻都不願和自己分開的周立，這次是怎麼了？

火車行駛在華北平原那遼闊的田野之上，從飛馳的列車車窗望去，田野之上農民在耕種著冬小麥。人和黃牛構成了這天地間移動著的畫面。（三）