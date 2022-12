少凡從牆上把電話摘下來遞給她,說:沒問題,我家的電話線也比別人家的粗,燒不斷,你聊吧。

呵呵,雪雁笑,那就勞煩少爺幫我記下來,秋後算帳。

找秦唐算帳嗎?少凡拿著筆,往記事簿上寫,嘴裡嘟囔著,看來姓林的就是要嫁姓秦的,秦漢、秦唐,他倆有什麼關係嗎?

都是古代的呀,雪雁說,一個唐朝、一個漢朝。哎呀,拜託,雪雁叫道,不要把別人的名字寫錯好不好。大雁的雁,不是艷麗的艷,俗死了。

寫錯了?少凡搖著筆說,筆桿太重了,不聽使喚。

找藉口呢,雪雁說,《紅樓夢》總看過吧,那裡面的雪雁就是這兩字,這回記住了吧。

汪彤在一旁笑,說:雪雁你整天跟俺們一起混,都俗死了,你應該說好俗喔。汪彤說著,扭動身子做發嗲狀。

雪雁笑,我都給你們同化了,反攻大陸在我這裡是沒希望了。你不覺得大陸用語很帶勁嗎,還時髦。

3

汪彤第二次見愛德華是一個陽光燦爛的上午。兩個人坐下來,接著上次繼續傳剩下的文檔。天氣真好,葉子都變紅了,紅了楓、紅了楓,汪彤心裡迴盪著那首歌,心不在焉地看著愛德華工作。他今天好像有點不一樣,看她的眼神有點跳動,鳥兒一樣在枝頭顫動,身上還有一股香味。

美國人真怪,汪彤想,男生還抹香水。文化禮儀這些東西真不是一成不變的。安娜,斯考特的祕書,自我介紹,一上來就說我今年三十二歲,I am proud of my age(我對自己的年齡很驕傲)。不是說女士對年齡最忌諱的嗎,閒人免問。閒人根本沒問,她自己主動要跟你說。(五)