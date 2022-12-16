雙釉青花或青花醬釉是廣州瓷一大特色。一般青花瓷僅青白兩色。但惠州瓷廠根據當地黏土特性，因地制宜開創出雙釉青花，即物品正面是青白兩色，背後則醬色重釉，十分獨特，南京號多為此種產品。此外佳士得公司為防偽需要，專為南京號特製一款圓形圖標，指甲蓋大小，該圖標此刻也清晰呈現在這只瓷盤上。

現在輪到萬普兄焦灼了。他小聲說，繼續泡她胖子，跟她拖時間。說話時他將後背緊貼著內門，沒等我接茬，他又補上一句，泡可以，別太騷，小心有人出來找麻煩。萬普兄這話說得有點顛三倒四，或許心情太緊張了。

我當然明白他的意思，志在必得，想營造和諧人文氣氛，劃價才好說話。不過女店主剛才的神態讓我沮喪，踩空之感。不如這樣，我不見過些骨董店老闆嗎，乾脆班荊道故套套近乎，總不至於惹麻煩吧？

正欲發力，只聽剛才那股風聲似有若無又響了一下。萬普兄猛回頭瞪大眼睛，好像真有誰會衝出來，我也不禁暗自一驚。

也就在這時，女店主終於憋不住說道，抱歉先生，讓你們進來可能是我理解有誤，我必須關門了，你們看上什麼了嗎？她聲調抬高，惟恐我聽不清，讓我一下想起《甄嬛傳》的名句「臣妾做不到啊」。

望著她逐客的眼神我好失望，迷人的臉龐頃刻遙遠，我最怕被美女拒之千里，沉溺的感覺。可情急之下萬般無奈，連緩頰的機會都沒有。我顧不上問萬普兄，順手拿起一件標價七十美元的銅雕和這只青花瓷盤。（八）