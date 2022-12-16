我們望著被山火 遮蓋住的天空，像是在目視著一片聖誕節 日的火爐，眼前隨風而動的向日葵像是打翻了暖色調的調色盤。我將頭轉向她，用我身上唯一還能動彈得了的義肢，擦了擦她的臉龐。她也笑著強撐著無力的、那唯一的一條胳膊，擦了一下我的臉。她突然噗嗤一聲笑了出來，嘲笑著我像是在偷吃食物的貓。

「謝謝你救了我。」我感覺我的面部像是徹底失控的車子，一行熱淚漸漸淌了下來。那股溫度就像山間的大火一樣，純粹且真實。

「你已經被困在那棟房子裡太久了，是時候該離開了。」她語氣又回到了平靜之中，起身將我扶了起來，

「你不能在這裡待太久，山火馬上就要燒過來了。」她踮著腳，望著遠處的大火隨口說道。

「那你呢？」我問道。

「你就不必擔心那麼多了，趕快離開這裡吧！」她語氣急促中夾雜著強裝的輕鬆。

我嘗試著抓住她的手一起離開，但在我的手接觸到她的手時，兩手交錯而過。空氣中只有燃燒的劈啪聲，我僵在了原地。

「我已經無法離開這裡了，」她哽咽道，「但你還有機會。」她面朝天空看了會，不知是在收緊我未曾看到的淚水，還是在凝視著赤紅的天空。她將我的手托了起來，緊緊握住，「你將離開這裡，去很遠、很遠的地方，然後忘記這裡發生的事，也請忘記我吧。」她顫抖的聲音像是即將破碎一般。

她鬆開手後，我恍然間發現了一束小向日葵在我的手掌心中，不知是我攥得太緊，有幾片花瓣已經掉落了，但剩下的花瓣仍然堅挺著。（一一）