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又是秋天（四）

凌珊

那個「福摩薩」餐館，雪雁去過的吧，台灣人開的。不知道好不好？少凡問。

那老闆我認識的，雪雁說，她家的菜不錯，蔥爆大蝦最好吃。

行啊，周末請你們去吃怎麼樣？少凡又問。

那要看她同不同意，雪雁用筷子指了指汪彤。

汪彤心想：這才剛吃呢，怎麼就想著下頓了？

那你喜歡吃早茶吧？少凡見汪彤不吭聲，就又說，廣州來的肯定喜歡吃早茶。洛麗那面有幾家不錯，咱們也可以去吃。

汪彤笑，這麼一會兒，已經兩家餐館排隊了。怪不得說中國人在一起，就是吃吃喝喝。

不吃幹什麼，食色性也。少凡說，《飲食男女》電影裡都是這樣的。李安講的故事已經給咱們指明方向了。

今天有幸吃到正宗台灣牛肉麵。少凡拍著肚皮接著道，真好吃。

汪彤也點頭，是好吃，雪雁沒說的，可以開餐館了。

雪雁說：今天我們都是借光的。沒看吃麵嗎？有人過生日。然後朝著少凡瞄了幾眼。

汪彤一愣，今天真的是你的生日？

少凡說：是啊，而立了，看我立不立得起來。身體順勢往椅子裡倒。

汪彤笑，明天還是我的生日呢。

少凡一下坐直了，真的？還是說笑？

汪彤點頭，當然真的。

看，這就叫有緣。雪雁立馬來了精神，你倆的生日就隔一天。我爸跟我媽生日就是隔一天，不過我爸比我媽大八歲。你倆好，差一年零一天。

那誰的生日記不住，也忘不了你的了。少凡說，下星期這餐飯請定了，去「福摩薩」吧，慶生，我也再過一次，多多益善。

汪彤笑著沒說什麼。

雪雁站起身說：我要給秦唐打個電話。

少凡說：早請示晚彙報。

雪雁說：隨便你說好了。借你的電話行吧！（四）

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