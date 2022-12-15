情不自禁，本想兜搭幾句，只覺一陣似有若無的風聲憑空掠過，連那扇內門都顫了一下，彷彿有人似的。我剛要以此開個玩笑，比如說，這唱的哪齣啊，《西廂記》還是《櫃中緣》？可女店主的神情並無承接之意，反露出幾許進退失據的焦灼。

這時萬普兄側過臉說，那我就不客氣了胖子，你曉得？我緩過神答道，沒問題普兄，緊著你，剩下是我的還不行？我這樣說一是講規矩，上次我優先，這次萬普兄優先，何況店面還是人家發現的。二是心中有數，這麼老的店在這麼不起眼的地段，店齡減去人流就是機會，還怕萬普兄抄家不成？

正說著，只見萬普兄一個眼色指向牆角那個架子，我隨他一看，心裡「咯登」一下。

南京號！

架子上斜放一只六寸青花瓷盤，只有灰塵沒有標價。先說一句，青花瓷約分三種，一是官窯瓷，比如宣德爐，這種精品鳳毛麟角，不適合草民買家。二是民窯瓷，數量較多質地偏差，價值也有限。還有一種介於二者之間，即專營出口包銷的地方「國營」窯廠。早在康乾年間，東印度 公司就從廣東訂購日用陶瓷。他們提供品種規格，由當地政府的簽約窯廠生產，號稱景德鎮，很多則是惠州生產的「廣州瓷」。

1986年英國 人麥克哈徹盜撈「南京號」，一艘三百年前沉沒於中國領海的荷蘭商船，上面載有近百萬件青花瓷器。可麥克哈徹暴殄天物，為保值增值，他將其中少部分交佳士得公司拍賣 ，其餘大部分就地砸毀。眼前這只瓷盤就很像南京號上的物件。我與萬普兄相視以目，雙釉青花？青花醬釉。是它嗎？是。（七）