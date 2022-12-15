只是如約而來的並不是鐘聲，只有斷裂的牆面和掉落在街上的磚塊聲不絕於耳。縱使我已知這只是夢一場，但我每次還是會盡全力去救那少女，縱使我知道每次的結局也終究會一樣。

我踹開被雜物卡住的房門、繞開樓梯上燃燒的物品，在兩層樓梯後，我又回到了這夢中無數次到來的地方。房間的一角已經完全暴露，可以看到街道上逃難的人群，斷裂的牆壁重重壓在她的身上。然而在我扒開這片廢墟的一處小口後，發現了一支和我一模一樣的義肢。在拿掉身上的碎石時，卻猛然發現壓在廢墟下的人竟和我長得一模一樣，或者說，就是我自己。

就當我感受到驚訝想後退時，我的胳膊卻已經嘗試去營救那廢墟下的「我」了。漸漸的，我意識到我只是以觀察者的視角看著這一切，當我看到在努力營救的人只有一條胳膊時，我緊張地閉上了雙眼。即使我已經知道了答案，但我沒有那膽量去目睹這一切。

直到一道似曾相識的聲音傳到我的耳朵裡：「我將帶你離開這裡。」充滿了沉著與平靜。

我猛然睜開雙眼，發現我的視角回到了廢墟下的我，少女衣服上的一支袖筒隨著捲進來的風肆意飄動著，從上到下被煙灰覆蓋著。驚奇的是，她竟然成功地將我從這被無數個夜晚所纏繞的廢墟中拖了出來，只不過我是被拯救的那一方。

我的雙腿像是斷斷續續的信號般，知覺時有時無。少女將我的一支胳膊放在肩上，扶著我一步一步離開這棟公寓。我們繞開了人潮，前往向日葵田。雖然這段路沒多遠，我們卻像是走了幾十年，最終我們癱倒在向日葵中。（一○）