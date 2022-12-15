薛慧瑩／圖

1

在十字路口的咪表前停好車，白露迫不及待地跳下車。道路左側就是約好的那家星巴克咖啡 店。

正午的陽光照射在櫥窗外的幾棵銀杏樹上，斑駁的光影像是在跳舞歡迎著白露的到來。

不知道為什麼，白露感覺到自己的心臟跳動得比平常快了好多。不就是一個客戶嗎？久經商場的自己緣何如此緊張？白露拍拍自己的左胸，深呼吸了一口灼熱的空氣。

咖啡店裡竟然沒有其他客人，這出乎白露的意料之外。城裡任何一家星巴克，從來都是人滿為患，為何今日正午時分卻沒有顧客呢？她剛跟前檯的侍者打了聲招呼，還沒等再說上一句話，前方一張桌子旁背對自己坐著的一個男人站了起來。

從背後看，男人膀大腰圓，剪著平頭，身穿西裝正裝。白露想，這約好的客戶應該就是他了──詹姆斯。店裡只此一位客人，不是他還有誰呢？

詹姆斯在郵件裡說，他此次來A城是特意經過此地，雖說還沒有和白露所在的頂峰有限公司做成任何一單合同，但是他確信他們在未來的某一天，一定可以成功合作。詹姆斯發郵件的時候，特意將「一定」這個詞塗成了黃色。

詹姆斯是白露應聘到這家汽車 配件公司後，直接負責聯繫的第一個最難纏的客戶。老闆多米尼克說，公司之前的幾個銷售經理都曾經郵件接觸過詹姆斯，但是無一人能夠成功談成合同，也無一人能夠和詹姆斯面談。那些銷售經理都和詹姆斯郵件神交已久，但就是不能成功將公司的汽車配件賣給詹姆斯。詹姆斯也從未答應他們在A城相見。

來星巴克之前的路上，白露自己也在想，為何這次詹姆斯主動聯繫自己，說此次可以在A城相見？啟動自己那台賓士車之前，白露在後視鏡裡仔細端詳自己的這張臉。她看見左側眉毛裡那根白色的長眉毛向上翹著，左耳邊幾根白髮伸出了胳膊腿胡亂踢踏著。

老了，我再也不年輕了。一個白露在鏡子裡說。

不年輕又能怎樣？我不是照樣跳槽，照樣做銷售經理？另一個白露冷笑了一聲，在心裡喊了一句。

車子行駛在聖凱瑟琳大道上，白露打開車載音樂，Yesterday Once More（昨日重現）的曲子悠揚地響起。白露的思緒不自覺回到了三十年前在北京雍和宮的玉蘭樹下，那是她第一次從周立手中拿著的小錄音機裡，聽到這首英文歌曲。白露不記得到底讓周立循環放了多少遍這首歌，她只記得直到小錄音機裡四節電池不再工作，自己才算停止和這首英文歌的相擁。周立沒有想到，一首英文歌曲竟然讓女朋友迷得如醉如癡。

那台小錄音機在國內姊姊家裡。出國前白露裝進行囊中，然後又從行囊中取出來。進進出出很多次，還是姊夫說了一句：留家裡吧。如今誰還玩兒這個，不都玩手機了嗎？

白露一狠心，遞給了姊姊。在機場入海關前的最後一刻，她又叮囑姊姊白梅好好保存它。那小錄音機裡埋葬了她刻骨銘心的初戀。那是她第一份戀情的墳墓，也是她新生活的開始。

一輛急救車響著刺耳的尖叫，一度打斷了白露的回憶。她關掉反覆聽了好幾遍的Yesterday Once More。她的思緒終於回到了這個燥熱的正午時分。但是在她內心深處始終覺得，半個小時後的相見和往常與客戶相見，一定會有什麼不同。而自己卻又說不出不同在哪裡，也許這就是女人的第六感吧？

直到那個男人轉過身來，白露驚呆了。

2

周立已經有一個月沒有來信了。

白露每次經過女生宿舍傳達室的時候，都停下來問看門的老方頭。

「有三○八的信嗎？」白露伸長脖子看向老方頭面前那張長條桌子。長條桌子上擺著幾個紙箱子，每個箱子中間用幾個紙殼子隔開變成四個小間，老方頭照例把三樓這十個寢室的信，按照阿拉伯數字的順序排好。老方頭摘下老花鏡，眼睛從老花鏡的上方看過來，直直地盯著白露看。

「丫頭，又是你。沒有你的信。」老方頭邊說著，邊把老花鏡推回去。他沒有說沒有三○八寢室的信，他直接說沒有白露的信。

白露想這老頭，這是經歷了多少世事了，總是一眼就看穿自己的小心思。

「要不得了這些年輕人。」白露聽見老方頭在自己的身後嘀咕了一句。

管他願不願意搭理我呢。我每天等男朋友的信不犯法吧？白露這樣想著，就邁進了三○八寢室。（一）