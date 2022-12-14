一聲刺耳的鈴聲突然穿顱而過，我從突如其來的驚嚇中緩過神來，顫顫巍巍地拿起手機 。畫展 代理人開門見山詢問，中央展廳的作品是否準備好了。那幅作品將會是本次畫展的核心，但我還沒能決定下來。代理人象徵性地又催了幾次，便掛掉了電話。

一周的時間馬上過去，房東 太太一清早就起來，我們走在街道上，早上很清靜，除了鳥鳴聲外，只有我行李箱的輪子在地上滾動的聲音。清晨的霧氣繚繞在山坡上，除了偶爾幾束晨光透過樹杈，撩起了晨曦的面紗。

幾層階梯之上便是火車站，鐵軌延伸至遠處的迷霧中。房東太太一路沒有說太多話，只是最後替我整理了一番，確保我的圍巾在正確的位置，衣領沒有翻起來。

「怎麼看你還是愁眉苦臉的？」她突然問我。

我下意識地舒展了一下面部，實際上我依舊沒能敲定我最後的主題作品，那一幅最具代表性、最能體現這次畫展主題的作品，這種充滿強迫症與糾結感的精神折磨，已經將我最近幾天的睡眠幾乎蠶食殆盡。

「沒什麼，都是小事。」我笑了笑說道。

沒一會兒，一道光束刺穿了濃霧，幾聲鳴笛後，火車停了下來。我們擁抱道別，沒有再多說什麼，無言之間只剩火車站裡的嘈雜。人群漸漸從窗前消失，故鄉的風景再次出現在眼前，只是這次更像是一片沙箱裡的景觀，整個小鎮像是縮在了一起盡收眼底。最後再放眼望向我熟悉又陌生的「朋友」時，它卻只願留下這縹緲且冷漠的霧氣與我道別。

我看了一眼手錶，想必早間的鐘聲快要響了。我靠在椅背上，閉上雙眼靜靜地等待。（九）